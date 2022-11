Confartigianato richiede attenzione e tutela delle attività produttive

Confartigianato: "Basta con le interruzioni di corrente comunicate senza un adeguato preavviso"

Grosseto: Una brutta abitudine guida i comportamenti di ENEL in provincia di Grosseto. Il doveroso e opportuno lavoro di manutenzione e potenziamento della rete elettrica non è accompagnato da un'adeguata azione di preavviso e assistenza.

Togliere l'energia elettrica è, infatti, un disagio per le famiglie e per le imprese vuol dire spesso interrompere la produzione e causare un danno. Sono purtroppo numerosi gli episodi in cui vengono programmati lavori che comportano lunghi periodi di sospensione dell'erogazione con preavvisi limitati che non consentono una programmazione aziendale adeguata.

Confartigianato Imprese di Grosseto richiede una maggiore attenzione e tutela verso le attività produttive, che siano rapidamente modificate queste modalità operative, che i periodi di interruzione dell'energia siano più brevi possibile e che le aziende siano preavvisate con largo anticipo.