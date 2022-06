Confartigianato Imprese Grosseto: i 50 anni dell’azienda Silter

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto augura buon compleanno alla Silter, storica azienda grossetana, che nel 2022 taglia il traguardo dei 50 anni di attività nel settore artigianale della produzione di timbri, coppe e medaglie per le premiazioni sportive, insegne per i negozi, incisioni e oggettistica.



“Tra le nostre aziende associate la Silter è una delle più longeve - commenta Mauro Ciani, direttore di Confartigianato Imprese Grosseto - un’affermata e solida realtà nel campo delle premiazioni. Da tre generazioni la Silter porta avanti con passione e capacità creativa un lavoro artigianale di qualità, che si è evoluto nel tempo, dimostrando l’attitudine di questa azienda a raccogliere le sfide che l’evoluzione del mercato porta con sé. Auguro alla famiglia che sta dietro a questo successo di continuare a crescere preservando sempre il valore del sapere artigiano.”

La Silter nasce nel 1972 a Castiglione della Pescaia, in via Vittorio Veneto. Il fondatore Silvano Terranzani, insieme alla figlia Donatella, inizia a produrre timbri e targhe in un piccolo locale, per poi passare qualche mese dopo alle coppe e alle medaglie. Nel 1975 la Silter si trasferisce ai Pondi di Badia e diventa una snc con l’ingresso in azienda della moglie di Silvano, Olga Lori, e nel 1976 del marito di Donatella, Gabriele Logli. Poi nel 1984 il trasferimento a Grosseto, nell’attuale sede, in via Monte Rosa, 39, più facile da raggiungere per i clienti provenienti da fuori provincia e dall’Amiata. Le coppe, le targhe e le medaglie della Silter sono arrivate in ogni parte d’Italia con le premiazioni sportive. Oggi il volto della Silter è Linda Logli, 35 anni, la figlia di Donatella e Gabriele.

“Sono cresciuta tra pantografi e stampanti – afferma Linda – non avrei potuto scegliere un altro mestiere. Il lavoro è cambiato molto negli ultimi anni, prima si faceva tutto a mano con il pantografo, adesso in digitale. Ed è cambiato il rapporto con il cliente: sono sempre meno le persone che vengono a trovarci in negozio, la quasi totalità degli ordini si gestisce per mail o per telefono. Una cosa non è mai cambiata in questi 50 anni: l’attenzione alla qualità di ciò che produciamo, a partire dalla scelta dei materiali e dei macchinari. Faccio un esempio, per realizzare i timbri usiamo la gomma di caucciù, che consente di offrire al cliente un prodotto molto più duraturo rispetto ai timbri di polimero. Inoltre, la grande esperienza ci consente di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza, offrendo soluzioni personalizzate. Essendo un’azienda a conduzione familiare siamo riusciti a resistere anche al Covid-19 che ha bloccato per due anni gli ordini. Oggi, le attività come la nostra risentono molto dell’aumento del costo della materia prima: ottone, alluminio, pvc e carta. Stiamo cercando di non far pesare questi aumenti sui clienti, mantenendo gli stessi prezzi e rinunciando ad una parte del guadagno. Certo questa situazione è un grosso problema per noi artigiani. Siamo comunque fieri di essere arrivati fin qui. I 50 anni di attività per noi non sono semplicemente un traguardo, ma un nuovo punto di partenza.”

La Silter nei suoi 200 metri quadrati di esposizione dispone una vasta gamma di articoli per le premiazioni sportive, coppe, medaglie, trofei, targhe e medaglie, ma anche bandiere in vari tessuti, con possibilità di soluzioni personalizzate. Alla Silter vengono effettuate incisioni e intagli su diversi materiali: legno, pvc, ottone, alluminio, vetro, ecopelle, pelle e metalli in genere. Vengono inoltre realizzati timbri, spille in metallo o altri materiali, targhe per le attività commerciali da interno ed esterno, oggettistica.