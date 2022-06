Concorso musicale “Giannetti”, l'esibizione vincitori al Teatro Industri

Mercoledì 15 giugno il concerto e la consegna delle borse di studio agli allievi dell'istituto



Grosseto: Sul palco del Teatro degli Industri di Grosseto va in scena la serata finale del Concorso musicale “Palmiero Giannetti”, che premia con borse di studio offerte dal Lions Club Grosseto Host e dalla Fondazione “Fiorilli” i migliori studenti dell’Istituto musicale comunale “Giannetti” (e delle scuole convenzionate) nel corso della stagione 2021/2022 appena conclusa. L’appuntamento è per mercoledì 15 giugno alle ore 20.45.

Ecco il programma: a inaugurare le esibizioni sarà per le formazioni cameristiche l'Orchestra La Bizarre diretta dalla professoressa Laura Bianchi con "Danza delle zampogne" da “Lo Schiaccianoci” di Ciajkovskij e "Il piccolo negro" di Debussy; di seguito per la categoria “Prime note” (fino a 8 anni) Alessia Carmela Rondinella al violino con "Souvenir de Moscou" di Wieniawski, "Minuett II" di Händel e "Can Can" di Offenbach; per la categoria “A” (fino a 11 anni) Riccardo Abruzzese al pianoforte nello "Studio" di Berkovich e la “Sonatina opera 36 numero 3 (I movimento) di Clementi e Andrea Bruno al violino in "Ciarda" di Curci; per la categoria “B” (da 12 a 14 anni) Carlotta Anna Denevi al pianoforte in "Elegyfor the victims" di Tsujii e "Valzer opera 69 numero 2 di Chopin; per la categoria “D” (da 19 anni in poi) Lorena Moretti al sax in "Hot sonate" di Schulhoff e Daniele Greco al pianoforte in "Sonata opera 11 numero 1 (I movimento)" di Shumann; infine, sempre nella categoria formazioni cameristiche, si esibirà il CORO InCantus diretto dalla professoressa Sandra Biagioni in "La vita è bella" di Piovani, "Nella fantasia" di Morricone e "Dodi Li" di Chen. Ad accompagnare le esibizioni al piano saranno i docenti Mirko Galeazzi e Diego Benocci.

Il Concorso musicale, giunto alla sua diciassettesima edizione, è intitolato alla memoria di Palmiero Giannetti (1963-2004): dal 1991 al 1998 è stato direttore della Scuola di musica comunale di Grosseto e dal 1999, quando la scuola è stata trasformata in istituzione del Comune di Grosseto, ne è diventato il presidente fino alla scomparsa. La stessa scuola, attualmente gestita da Fondazione Grosseto Cultura e diretta da Antonio Di Cristofano, è intitolata a suo nome.