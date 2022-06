Grosseto: Dopo la sosta forzata a causa del Covid eccoci finalmente alla cerimonia di premiazione della VI Edizione del Concorso Letterario Nazionale ‘Amore in Poesia che avrà luogo venerdì 10 giugno 2022 alle ore 17 presso lo spazio di Toscano Alta Sartoria in via Genova 5 a Grosseto.

‘L’amore cura’ è stato il tema scelto. E mai tema poteva essere più azzeccato dopo il lungo periodo di pandemia. Più di 100 sono stati i racconti inediti pervenuti e più di 200 le poesie della sezione adulti. Circa 20 invece le poesie della sezione Ragazzi.

Le due giurie erano composte da Nadia Catellani, Flavia Musella e David La Mantia per le due sezioni di poesia adulti e ragazzi e Carlotta Fruttero, Roberta Pieraccioli, Francesca Lotti, Costanza Ghezzi, David Berti e Carlo Legaluppi per la sezione racconti. Sabrina Gaglianone, Presidente dell’Associazione Olympia de Gouges, ha presieduto le due giurie. L’illustratore Carlo Rispoli e il fotografo Giuseppe Guerrini hanno contribuito alla realizzazione dell’antologia dei testi premiati.

I sostenitori della VI Edizione del Concorso sono: l’Hotel Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto, il Relais Le Guardiole di Capalbio, la Residenza Le Antiche Mura di Semproniano, la Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano, il Riso Maremma - Azienda Agricola Serrata Lunga di Principina Terra, l’Oleificio Milaneschi di Scansano, il Caseificio il Fiorino di Roccalbegna, la Macelleria Arezzini di Castel del Piano e il Dolce Forno di Nadia Bruni di Scansano. E ancora Il Tirreno, La Nazione e Toscano Alta Sartoria. Il Comune e la Provincia di Grosseto hanno conferito il patrocinio