Concerto tra la Diaccia Botrona e il mare, con la Bandabardò e Cisco

Lunedì 22 agosto il tour “Non fa paura” arriva sulla spiaggetta della darsena per una serata di emozione e divertimento promossa dall’amministrazione comunale. Inizio alle 19.30, per gustarsi la musica durante il tramonto.



Castiglione della Pescaia: Un concerto al tramonto, in un luogo magico del litorale maremmano, usato per la prima volta per un grande evento gratuito: è in programma per lunedì 22 agosto, alle 19.30, il concerto della Bandabardò e Cisco, promosso dal Comune di Castiglione della Pescaia e realizzato da Ad arte spettacoli, nella spiaggia della darsena. L'evento è stato presentato questa mattina nella terrazza del ristorante La bottega del mare, che si affaccia proprio sulla spiaggia che ospiterà lo spettacolo.





“L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha scelto di avere un evento di rilevanza nazionale sul proprio territorio per dare ulteriore attrattività alla propria immagine – dice la sindaca Elena Nappi - , scegliendo una location diversa e suggestiva come quella della ‘spiaggetta’ sull’arenile di levante, mai utilizzata finora per manifestazioni simili. Una sfida sia, per la posizione che per la tipologia di attività, che abbiamo deciso di intraprendere per regalare ai nostri frequentatori impressioni diverse e nuove del nostro paese. La riserva naturale della Diaccia Botrona da un lato e il mare dall’altro saranno gli sfondi unici su cui si staglierà questo concerto ad ingresso gratuito, che allieterà il pubblico dalle prime luci del tramonto in poi. La musica vivace della Bandabardò assieme a Cisco Belotti sarà protagonista di una grande festa colorata di voci e atmosfere che solo il folk e il rock sanno creare”.

Arriva quindi a Castiglione della Pescaia una tappa del “Non fa paura” tour, che unisce due grandi nomi della musica italiana, per una serata indimenticabile. Oltre ai pezzi inediti raccolti nel disco omonimo, la Bandabardò e Cisco proporranno al pubblico anche alcuni tra i loro successi più noti. Il progetto che unisce gli artisti parte da lontano e nasce dall’esigenza di voler dare vita a una collaborazione tra una delle band più longeve del panorama musicale nostrano, con oltre 1500 concerti all’attivo e più di 25 anni di lavoro, e Stefano Bellotti, in arte Cisco, la storica voce dei Modena City Ramblers.





“Quello di lunedì 22 agosto sarà un concerto un po’ inusuale per il territorio grossetano – spiega Federico Babini di Ad Arte spettacoli – non solo per l’orario, pensato per offrire uno spettacolo al tramonto ovvero in un momento particolarmente suggestivo della giornata, ma anche per il luogo individuato: è la prima volta che la spiaggia della darsena accoglie un evento che pensiamo possa richiamare tanti appassionati e turisti ed essere adatto ad ospitare un pubblico di tutte le età”.

L’accesso all’area del concerto potrà avvenire dalle 17, anche se l’inizio dello spettacolo è fissato per le 19.30, proprio al calar del sole, dall’entrata di via del Maestrale. All’interno dell’area saranno presenti alcuni stand a cura del Consorzio Maremma experience per poter acquistare bevande (non sarà, infatti, consentito, per motivi di sicurezza, accedere con bottiglie e altri contenitori di liquidi), oltre ai servizi igienici, al cordone sanitario e ai mezzi di soccorso. Gli spettatori potranno lasciare i loro mezzi nei diversi parcheggi disponibili a Castiglione: all’area di sosta via Ponte Giorgini (zona del mercato settimanale), di via Orsa Maggiore, al parcheggio di via della Casa rossa Ximenes e, per chi arriva da Marina di Grosseto, nell’area di sosta nella pineta di Selene e in piazza Lampedusa.