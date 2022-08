annuncio Cultura & spettacolo Concerto di Ferragosto con la Filarmonica Pozzi per "Santa Fiora in musica" 12 agosto 2022

Redazione Lunedì 15 agosto all’Auditorium della Peschiera concerto della Filarmonica locale

Santa Fiora: La XXIII edizione del Festival Internazionale “Santa Fiora in Musica” presenta il classico concerto di Ferragosto. Lunedì 15 agosto, alle 21.15 all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora si esibirà la Filarmonica “Gioberto Pozzi” di Santa Fiora, diretta dal maestro Daniele Fabbrini con un programma che spazia dalla musica classica ai brani originali per banda, fino alla musica pop degli Abba. Il programma della Filarmonica è caratterizzato da marce brillanti, sinfoniche, religiose e da fantasie di canzonette ma soprattutto, nei tradizionali e attesi concerti di Capodanno (Sala del Popolo di Palazzo Sforza) e di Ferragosto, il lavoro di preparazione ed esecuzione è stato sempre più orientato su pagine celebri della musica classica e contemporanea, brani originali per banda, musical e colonne sonore. Negli ultimi sette anni il repertorio è stato notevolmente rinnovato, sono stati eseguiti infatti ben 75 nuovi componimenti musicali. Il nostro lavoro è svolto nella convinzione che anche a questo deve servire una Filarmonica; cioè a costituire l'occasione per ascoltare (e dal vivo) quella musica che altrimenti non si ascolterebbe mai in un paese, in una piccola comunità come la nostra.

Ricordiamo che è possibile prenotare il proprio posto, fino a esaurimento posti, per tre concerti del Festival: Morgan (21 agosto), Fabrizio Bosso Quartet Plays Stevie Wonder (22 agosto). I concerti sono a ingresso libero. Per scoprire tutti i concerti del Festival visita www.santafiorainmusica.com

