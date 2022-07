Concerto di Alessandro Capitani per rassegna “Tutta la musica dell'organo”

Domenica 24 luglio, al termine della Messa delle 21,15, cattedrale di Grosseto

Grosseto: Domenica 24 luglio secondo appuntamento con l'edizione 2022 della rassegna “Tutta la musica dell'organo”, promossa dall'ufficio liturgico e da quello per la pastorale della cultura della diocesi di Grosseto. Dopo la Messa delle 21.15, all'organo Mascioni si esibirà il maestro Alessandro Capitani. Eseguirà: di Bach (1685-1750) Toccata e fuga in re min “Dorica” BWV 538 e Preludio al corale “Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 645; di Franck Prélude, fugue et variation op. 18; di Boellmann Suite Gotique (Indroduction-Coral, Minuet gotique, Piere a Notre Dame, Toccata); infine di Karg-Elert Praise the lord with drums and cymbals.





Ingegnere, Capitani ha prima approfondito gli studi di Pianoforte presso il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, poi ha proseguito con gli studi di Organo presso lo stesso conservatorio ,interessandosi anche all’arte organaria. Organista liturgico e concertista, ha tenuto concerti di pianoforte classico e lirico, concerti d’organo solista e in varie formazioni. Ha suonato innumerevoli organi nel territorio nazionale e all’estero, in concerti e celebrazioni, alla presenza delle massime autorità civili e religiose, come le cerimonie ufficiali nelle basiliche patriarcali di Roma (S. Pietro e S. Giovanni in particolare), con gli ultimi tre Pontefici e i loro Vicari. E’ stato organista di svariate formazioni corali, di Roma e non. Tra gli altri, si segnalano la GMG del 2000 a Roma, la GMG del 2005 a Bonn, i Funerali di Stato dei Caduti di Nassirya, la partecipazione all’evento “La Bibbia giorno e notte”, i concerti nelle cattedrali di New York, Newark e Brooklyn, i concerti con varie formazioni orchestrali e bandistiche. E’ uno degli organisti del Coro della Diocesi di Roma, diretto da Mons. Marco Frisina. E’ diplomato in Musica Liturgica presso la C.E.I.; tiene inoltre i corsi di Organo Liturgico del Vicariato di Roma. È organista nella basilica di S. Giovanni Bosco in Roma, e nella chiesa di S. Bernardo da Chiaravalle, ove si occupa anche di una parte della manutenzione degli strumenti.