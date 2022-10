Conad fornisce alla Bottega di solidarietà Caritas di Grosseto merce per 3.000 euro

Una società più giusta è una società solidale. Da ottobre a dicembre saranno consegnati i prodotti ogni mese

Grosseto: Un grande e proficuo rapporto unisce ormai da tempo il mondo della solidarietà alle persone con i supermercati Conad. La fase di difficoltà che anche la comunità di Grosseto sta vivendo ha suggerito di rinnovare un'iniziativa di sostegno che Conad, già in passato, aveva attivato.

A partire da ottobre ogni mese fino a dicembre dal negozio di via Scansanese partiranno merci per il valore di 1.000 euro per la Bottega della solidarietà della Caritas di via Pisa. La selezione dei prodotti verrà gestita direttamente dai volontari dell'associazione. Il contributo complessivo sarà di 3.000 euro. Le consegne avverranno tutte

“L'iniziativa Conad è un atto semplice, utile, concreto, - commenta Alessio Degli Innocenti socio di Clodia Commerciale, società che gestisce i negozi Conad di Grosseto - insieme alle campagne di raccolta promosse dalle varie organizzazioni sociali garantisce un flusso di prodotti e un approvvigionamento costante. Purtroppo, infatti, i bisognosi in questo momento sono strutturali nella nostra comunità e farsene carico, prenderne cura, migliora tutta la comunità compresa anche la grande distribuzione. La nostra collaborazione con Caritas garantisce serietà e controllo della solidarietà.”

“Indispensabile il sodalizio, tra Conad e Caritas,- afferma Alberto Del Porto, coordinatore Caritas Diocesana Grosseto - dopo le proficua raccolta di San Lorenzo, si sta pensando all'autunno. I beni primari, questa donazione, da continuità al bene comune e da speranza agli ultimi.”