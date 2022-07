Con Conad "La domenica è festa"

Colazione a prezzi scontati per tutta l'estate nei tre bar bistrot.



Grosseto: Caffè, cappuccino e pasta tutto a prezzi “politici” dal 3 luglio fino al 28 agosto nei tre Bar Bistrot dei Conad della città di Grosseto. Una scelta che nasce per rendere più sereno il giorno di festa nella stagione delle ferie. Le strutture di ristoro collocate nei tre supermercati di via Scansanese, via Clodia e via Senegal di Grosseto solo la domenica accoglieranno i clienti con un'offerta che dura due mesi: il caffè a 70 cent, il cappuccino a 90 cent e le paste da colazione a 70 cent.

L'obiettivo è rendere la domenica una festa più festa e, contemporaneamente, favorire con prezzi più bassi, nel giorno di riposo per eccellenza, una colazione gratificante con prodotti di qualità. In tutti i Bar Bistrot di Conad, infatti, per il caffè vengono utilizzare le migliori miscele di produzione Illy, latte fresco Conad e paste artigianali.