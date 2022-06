Con “Una casa fatta di sogni” il progetto “Dopo di noi” si racconta

Giovedì 16 giugno, alle 21, all’ex Casello idraulico di Follonica l’evento organizzato dalla cooperativa Arcobaleno per presentare i risultati del progetto “Dopo di noi”, finanziato dalla Regione Toscana e promosso dal Coeso Società della Salute in collaborazione con l’amministrazione comunale.



Foto, testimonianze e una performance di teatro-fisico, diretta dalla coreografa Laura Scudella, dal titolo “De-siderio”.

Follonica: Si chiama “Una casa fatta di sogni” ed è l’evento in programma giovedì 16 giugno, alle 21, all’ex Casello Idraulico di via Roma a Follonica, organizzato dalla cooperativa Arcobaleno nell’ambito del progetto “Dopo di noi”, finanziato dalla Regione Toscana e promosso dal Coeso Società della Salute per favorire la vita autonoma delle persone disabili.

Un appuntamento pensato per riflettere sull’importanza di essere riconosciuti adulti ed autonomi e per raccontare l’esperienza dei tre anni di sperimentazione del “Dopo di noi” sul territorio. L’evento, infatti, prevede una performance di teatro-fisico dal titolo “De-siderio”, diretta dalla coreografa Laura Scudella e la proiezione di filmati, fotografie e interviste alle persone che hanno partecipato al progetto.

“Il progetto ‘Dopo di noi’ – dichiara la direttrice del Coeso Tania Barbi – è una risorsa importante non solo per le persone disabili che possono sperimentare una vita autonoma, ma anche per i loro familiari perché dà una risposta concreta e quotidiana alle loro esigenze, permette ai partecipanti di acquisire nuove abilità, porsi degli obiettivi da raggiungere, ed evitare così l’istituzionalizzazione”.

“Il tema del dopo di noi – dice l’assessore al Sociale del Comune di Follonica Alessandro Ricciuti - assume caratteri sempre più peculiari, visto l'invecchiamento della popolazione. È infatti sempre più forte la necessità di un supporto per il futuro delle persone fragili al di fuori dell'ambito familiare. Su questo tema l'amministrazione comunale di Follonica ha iniziato un percorso di collaborazione con Coeso Società della Salute e con alcune cooperative sociali. L'incontro di giovedì sera con la cooperativa Arcobaleno è finalizzato proprio a creare le basi per un futuro immaginato e vivibile, al di fuori del contesto familiare per tutte le persone non autosufficienti”.

Sono undici le persone, di età compresa tra i 35 e i 55 anni, che partecipano al progetto “Dopo di noi” nella zona della Colline Metallifere: le attività, che coinvolgono persone residenti a Follonica, a Scarlino e Massa Marittima, sono svolte nell’appartamento Civico 571 di Follonica, di proprietà della cooperativa Arcobaleno con il supporto di professionisti qualificati.

“Con il progetto ‘Dopo di noi’, attivo da tre anni – spiega la presidente della cooperativa Arcobaleno Sara Lavagnini - promuoviamo percorsi di empowerment che consentono ai partecipanti di acquisire competenze necessarie ad esercitare il diritto di scelta consapevole e incrementare tutte le abilità che permettono di gestire la vita quotidiana raggiungendo il maggior livello di autonomia possibile attraverso esperienze di co-housing”.

Il coinvolgimento nelle attività di vita quotidiana all’interno dell’appartamento diventa uno strumento attraverso il quale dare la possibilità, in primo luogo, di riconoscere ed esprimere i propri bisogni e desideri e impegnarsi per arrivare alla loro realizzazione.

“Una casa fatta di sogni”, all’ex Casello Idraulico, è un evento ad ingresso libero e gratuito.

Per informazioni: info@arcobalenocoop.it – 0566 56492