Con Tiemme si torna a volare: attivate corse da e per Aeroporto Fiumicino

Partenze tutti i giorni da Siena, Paganico, Grosseto e Orbetello



Grosseto: Con Tiemme Spa si torna a volare. Da alcuni giorni è attiva la nuova linea bus da e per l’Aeroporto di Fiumicino, Roma, con partenze da Siena, Paganico, Grosseto e Orbetello. Il servizio è attivo tutti i giorni ed è possibile prenotare i biglietti online all’indirizzo www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/linee-per-roma-e-fiumicino/fiumicino-aeroporto/. I biglietti possono essere acquistati anche nei punti vendita abilitati sul territorio.



Tutte le fermate da e per Fiumicino. Ogni giorno partono da Siena due corse verso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. La prima parte alle 6.15 dalla Stazione Fs per poi fare tappa alle ore 6.25 in Piazza Gramsci e proseguire alle ore 7.05 a Paganico, Albergo La Pace, alle 7.25 alla Stazione di Grosseto Stazione, Terminal Bus, alle ore 8 a Orbetello Stazione Fs con arrivo alle 9 allo “Stallo 10 terminal 3” dell’Aeroporto di Fiumicino. La seconda corsa parte dalla alle 15.15 dalla Stazione Fs di Siena prosegue facendo le seguenti tappe: ore 15.25 Siena, piazza Gramsci, ore 16.05 Paganico, ore 16.25 Grosseto, ore 17 Orbetello ore 18.30 Fiumicino.





Da Fiumicino Aeroporto le corse partono dallo “Stallo 10 terminal 3” e segue questo percorso, con le solite fermate: la prima corsa parte alle ore 10.45 da Fiumicino per essere alle 12.15 a Orbetello, alle 12.50 a Grosseto, alle 13.10 a Paganico, alle 13.50 a Siena piazza Gramsci e alle 14 a Siena Stazione Fs. La seconda corsa parte alle 19.30 da Fiumicino e arriva alle 21 a Orbetello, alle 21.35 a Grosseto, alle 21.55 a Paganico, alle 22.35 a Siena piazza Gramsci e alle 22.45 a Siena Stazione.

Info su acquisto biglietti e orari. Nella sezione del sito di Tiemme Spa “I nostri servizi” e “Linee per Roma e Fiumicino trovate” tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti e tutte le tariffe, comprese quelle promozionali. I biglietti sono acquistabili on-line e presso i punti vendita abilitati: a Siena, nell'edicola della Stazione e nella tabaccheria di Piazza Matteotti 15, a Grosseto, nella tabaccheria di piazza Marconi 22, a Marina di Grosseto nell'agenzia di viaggi di via 4 Novembre 87 e a Orbetello, nella tabaccheria di via Donatori del sangue 46. In caso di disponibilità di posti è possibile acquistare biglietti a bordo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 800100403 e 199122344 (da cellulare).

“È con grande piacere – sottolinea Guido Delmirani, presidente Tiemme – che torniamo a offrire un servizio molto richiesto e molto importante, che collega i ‘nostri territori’ con Fiumicino e, quindi, con il mondo. Grazie alle due corse quotidiane da e per l’Aeroporto internazionale riusciamo a coprire la richiesta di tanti turisti e cittadini che potranno essere collegati con lo scalo della Capitale in modo diretto senza dover ricorrere all’uso delle auto o ad altre soluzioni più complicate. È un investimento importante dal punto di vista commerciale, ma non solo. Nello spirito della nostra azienda, quello verso Fiumicino è un altro mattone importante che mettiamo nella costruzione di una presenza e di un rapporto sempre più solido con il territorio”.

Tutte le info su www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/linee-per-roma-e-fiumicino/fiumicino-aeroporto