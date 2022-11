Grazie al progetto IOxNOI a Sassofortino sorgerà una RA

Sassofortino: L'Associazione Pubblica Assistenza di Sassofortino, che fa parte del grande movimento ANPAS (Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze) e che da anni lavora e opera con grande impegno nel territorio, presenta il progetto IOxNOI. L'appuntamento è per il 19 novembre alle 11:00 presso la sala conferenze del bar Momo a Sassofortino.

Si tratta di una grande iniziativa di solidarietà che vedrà sorgere proprio a Sassofortino la prima Residenza Assistenziale per persone oltre i 65 anni di età in condizioni psicofisiche di totale o parziale autosufficienza. In un parco bellissimo nella parte nord est del paese, la struttura accoglierà gli ospiti e fungerà da centro operativo per numerosi servizi anche a domicilio. La RA sarà in grado di garantire prestazioni sia di tipo alberghiero come cucina e servizio pasti, pulizie, lavanderia ed estetica, sia di tipo assistenziale con sorveglianza, controllo e assistenza diretta.

All'incontro, per far conoscere il progetto al territorio, saranno presenti:



Presidente Anpas Regionale Dimitri Bettini

Presidente Pubblica Assistenza di Sassofortino Mauro Bianchi

Sindaco di Roccastrada Francesco Limatola

Assessore Regionale Leonardo Marras

Assessore Regionale al Welfare e Sociale Serena Spinelli.

Saranno presenti anche altre istituzioni, autorità locali e tanti cittadini.