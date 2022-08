Con il progetto Ecoattivi saranno premiate le azioni “green”

Grosseto: La giunta comunale di Grosseto, nella sua seduta odierna, ha approvato l’attivazione del progetto denominato “Ecoattivi”. L’iniziativa nasce per favorire nei cittadini il consolidamento di abitudini e comportamenti che siano rispettosi del territorio e dell’ambiente.

In particolare, “Ecoattivi” troverà spazio nell’app Municipium, che già comprende diversi servizi. Nella sezione interna al sistema dedicata al progetto, che sarà attivata prossimamente, saranno elencate tutte le azioni premianti e di interesse collettivo come le corrette pratiche per il riciclo dei rifiuti, il compostaggio domestico e la mobilità sostenibile, che se messe in atto permetteranno di accumulare punteggi che daranno l’opportunità di vincere premi in estrazioni a livello nazionale e ottenere buoni sconto da consumarsi presso gli esercenti aderenti all’iniziativa.

La finalità principale di “Ecoattivi” è, pertanto, quella di stimolare e sostenere buone pratiche e azioni ecologiche attraverso uno strumento semplice e coinvolgente, favorendo allo stesso tempo positive ricadute sul settore del commercio locale.