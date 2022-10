Con “FaMu-Famiglie al museo” tutti “diversi ma uguali”

Domenica 9 ottobre ingresso gratuito per gli under 18 al Polo culturale Le Clarisse e attività a partecipazione libera al Museo di storia naturale della Maremma

Grosseto: Domenica 9 ottobre torna Famu, la Giornata internazionale delle famiglie al museo, dedicata al tema “Diversi ma uguali” per l'edizione 2022. All'iniziativa partecipano anche le strutture museali di Fondazione Grosseto Cultura, il Museo di storia naturale della Maremma e il Polo culturale Le Clarisse, e per l'occasione i due musei hanno messo a punto un programma speciale.

Il Museo di storia naturale della Maremma (in strada Corsini 5, aperto con orario 10-13 e 16-19) ha organizzato alle ore 16.30 un'attività dedicata alle famiglie, “Simili e diversi in natura”, la cui partecipazione è gratuita: «Non fermiamoci all'apparenza – spiegano dal museo – ma impariamo ad osservare piante e animali per apprezzare caratteristiche simili e differenze. Ad esempio, analizzando le somiglianze tra la foglia di un olivo e quella di un leccio e i caratteri che invece le differenziano. E ancora, che cosa distingue un ragno da un insetto oppure un rapace notturno da uno diurno? Esplorando insieme le vetrine del museo potremo scoprire la grande ricchezza di diversità delle specie che vivono in Maremma».

Il Polo culturale Le Clarisse (in via Vinzaglio 27, aperto con orario 10-13 e 16-19) offre l'ingresso gratuito per l'intera giornata a tutti gli under 18 accompagnati da almeno un adulto. Attualmente il museo ospita le esposizioni "Retaggi" a cura di Mattia Lapperier, con opere di Flavio Petricca e Alfredo Rapetti Mogol, "Terre d'Etruria – Viaggio nel colore di Laura Ferretti" e "100 pensieri d'amore" a cura di Daniele Grovi.

FaMu è promosso e organizzato dall'Associazione famiglie al museo, con il patrocinio – tra gli altri – del ministero della Cultura. Sul sito https://famigliealmuseo.com è possibile trovare l'indicazione di tutte le strutture accreditate e le iniziative in programma.