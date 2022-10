Comunità energetiche come leva di sviluppo economico: un incontro con Cna

Grosseto: Venerdì 14 ottobre, un’iniziativa di approfondimento con gli esperti di Cna e rappresentanti di Regione Toscana, Anci, Arrr, Sinloc Provincia di Grosseto. L’appuntamento, nella sala conferenze di Cna, potrà essere seguito anche in videoconferenza. Al via anche il servizio di consulenza e supporto per l’attivazione delle comunità energetiche rinnovabili.

“Cer, Comunità energetiche rinnovabili: leva di sviluppo economico per la transizione” è il tema dell’incontro organizzato da Cna Grosseto per venerdì 14 ottobre alle 16. Obiettivo dell’iniziativa è quello di esplorare, nei tempi del caro-bolletta che sta mettendo a rischio la vita di molte imprese, le alternative utilizzabili sfruttando le energie da fonti rinnovabili. Si tratta di un’opportunità che potrebbe dare risposta alle difficoltà di molte imprese artigiane e, proprio per questo, Cna Grosseto ha anche attivato un servizio di consulenza e supporto per gli associati, finalizzato all’attivazione delle Cer.

Una comunità energetica, infatti, è una associazione di utenti che condividono tutta l'energia da loro prodotta al fine di coprire il loro fabbisogno energetico simultaneo indipendentemente dalla connessione fisica agli impianti di produzione. La partecipazione a tali comunità è aperta a tutti, compresi coloro che non sono in possesso di un impianto di produzione, purché i punti di connessione siano ubicati su reti elettriche sottese alla stessa cabina di trasformazione. La condivisione dell’energia prodotta con le fonti rinnovabili avviene usando la rete di distribuzione esistente.

A trattare questo tema saranno i rappresentanti di Cna Grosseto affiancati da una serie di esperti. Questo il programma: saluti Alessandro Bardelli, presidente degli Elettricisti di Cna Grosseto, e Anna Rita Bramerini, direttore. A seguire è prevista l’introduzione a cura di Ilaria Chechi, coordinatrice di Edilizia, impianti e produzione per Cna Grosseto e gli interventi di: Antonio Chiappini, coordinatore Edilizia impianti Cna Toscana, Valerio Marangolo, responsabile dei finanziamenti del settore Energia della Regione Toscana, Francesco Limatola, presidente Provincia di Grosseto, Simone Gheri, direttore Generale Anci, Leonardo Maiellaro, Agenzia Regionale Recupero Risorse, Cristina Boaretto di Sinloc – Sistema iniziative locali.

Sarà possibile seguire l’incontro anche in videoconferenza. Per informazioni è possibile chiamare Cna Grosseto al numero 05644711