Comuni delle Bandite: pronto il progetto tecnico del Protocollo della sentieristica

Il modello di gestione e l’analisi dei sentieri presentati all’Ambito Maremma nord



Scarlino: I Comuni dell’Ambito Maremma Nord (Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Scarlino, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Massa Marittima) si sono incontrati per conoscere il lavoro del tavolo tecnico del Protocollo della sentieristica firmato dalle Amministrazioni comunali delle Bandite di Scarlino (Scarlino, Follonica, Castiglione della Pescaia e Gavorrano) e da alcune associazioni sportive locali (Amici delle due ruote, Scarlino outdoor, Maremma experience e Gas monkey asd.) L’incontro si è tenuto martedì 8 novembre, nella sede del Parco delle Colline Metallifere, a Gavorrano.

«L’idea dell’accordo – ha spiegato Silvia Travison, assessore al Turismo del Comune di Scarlino, capofila del progetto – nasce dalla volontà di creare un’accoglienza condivisa per il settore del cicloturismo: il territorio delle Bandite è già adesso una meta turistica ma manca un’organizzazione omogenea dei sentieri, collegamenti nati non propriamente per le biciclette ma per raggiungere i vari punti dell’area boschiva. Il settore bike è in forte sviluppo e non possiamo, e soprattutto non vogliamo, come amministratori, perdere un’occasione così importante per il turismo delle nostre zone. Il passaggio ulteriore è oggi quello di mettere in rete il lavoro che sta facendo il tavolo tecnico del Protocollo, con gli altri Comuni dell’Ambito Maremma nord, per elaborare un prodotto turistico condiviso e sicuramente maggiormente attrattivo in un mercato che oggi presenta sempre più competitor».

Dopo l’elaborazione di un modello di gestione condivisa dei sentieri delle Bandite di Scarlino, le Amministrazioni coinvolte dovranno investire delle risorse per creare tutti gli strumenti necessari alla concretizzazione del progetto. «La sinergia dell’Ambito Maremma Nord sta prendendo sempre più forma ed è questo un obiettivo importantissimo e non certo scontato che siamo riusciti a raggiungere – ha spiegato l’assessore al Turismo del Comune di Follonica, capofila dell’Ambito, Alessandro Ricciuti –: le iniziative di ogni singolo ente sono a disposizione degli altri e questa connessione è la strada migliore per promuovere in modo strategico un territorio. Anche nell’ambito della sentieristica siamo riusciti a trovare una collaborazione che fa ben sperare per il futuro: l’intento è quello di portare sempre più turisti in Maremma e offrire loro un pacchetto di esperienze omogenee e ben strutturate. Il Pto (Prodotto turistico omogeneo) Bike sta diventando un’attrazione turistica fondamentale per il nostro territorio e rappresenta uno sviluppo delle presenze tutto l'anno. Per questo, come Amministrazioni dell'Ambito Turistico, dovremo pensare di concordare un intervento omogeneo a sostegno delle associazioni che lavorano anche per la manutenzione della sentieristica, utilizzando a tal fine una parte dell'imposta di soggiorno incassata dai nostri ospiti».

nella foto: Andrea Biondi, sindaco del Comune di Gavorrano, Susanna Lorenzini, assessore al Turismo del Comune di Castiglione della Pescaia, Alessandro Ricciuti, assessore al Turismo del Comune di Follonica, Silvia Travison, assessore al Turismo del Comune di Scarlino