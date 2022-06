Comuni ciclabili, sabato la cerimonia per la "Bandiera Gialla"

Grosseto: Sabato mattina alle 8:30, presso l'Arena Cavallerizza, il Comune di Grosseto riceverà ufficialmente la bandiera gialla dei Comuni ciclabili FIAB. “La nostra amministrazione ha l’obiettivo di migliorare il livello complessivo della mobilità sostenibile, ambito nel quale in questi anni sono già stati raggiunti risultati importanti che ci rendono orgogliosi del nostro lavoro – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale -. Proprio in questi giorni sono in corso alcuni lavori per la realizzazione di nuove piste ciclabili all’interno della città che collegheranno il centro storico con punti più periferici. Teniamo particolarmente a ringraziare la FIAB, non solo fautrice di questo progetto di sviluppo e monitoraggio, ma che rappresenta per noi un’importante bussola sia sul settore della mobilità sia su quello turistico”.



La consegna della bandiera gialla avverrà in occasione delle Giornate Nazionali del Cicloturismo, il 18 e 19 giugno. Per celebrare la ricorrenza verrà organizzata, con il patrocino dei due Comuni coinvoli, una biciclettata da Grosseto a Castiglione della Pescaia, dalla Ciclopista Tirrenica alle strade della grande bonifica lorenese. Si partirà dal centro storico di Grosseto, subito dopo la consegna della bandiera gialla.

Questo il programma del 18 giugno:

- Ore 08.00 – ritrovo dei partecipanti a Grosseto Via della Repubblica - Velodromo Montanelli

- Ore 08.30 Mura Medicee - arena Cavallerizza, incontro con gli amministratori e consegna della Bandiera gialla

- Ore 9,00 – partenza per Castiglione della Pescaia con itinerario: Parco Sandro Pertini, Principina a terra, Casotto Pescatori, Padule Aperto, Ponti di Badia, Strada Comunale Le Vigne, Castiglione della Pescaia.

- Ore 12.00 Castiglione della Pescaia – Piazzale Maristella (lungomare via Roma) incontro con gli amministratori e consegna della Bandiera gialla

- ore 15.00 rientro a Grosseto con itinerario: pista ciclabile pineta granducale, Canale San Leopoldo, SP delle Collacchie, Lungomare Marina di Grosseto, Grosseto via pista ciclabile.

"Stiamo vivendo un momento storico per quanto riguarda lo sviluppo del turismo attivo in Maremma, di cui quello in bicicletta rappresenta uno dei tasselli più importanti - commenta Angelo Fedi, presidente di FIAB Grosseto Ciclabile e responsabile dell'Area Cicloturismo di FIAB Italia - ed è quanto mai importante che i tanti soggetti interessati allo sviluppo dei territori in chiave sostenibile facciano rete per sostenere i finanziamenti statali e regionali per quanto di loro competenza".