Comune, via Roma: ordinanza di limitazione relativa alle bevande alcoliche

Grosseto: Con un’apposita ordinanza, il sindaco del Comune di Grosseto ha emesso oggi un provvedimento di limitazione degli orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per le attività commerciali artigianali e di somministrazione presenti nell’area compresa tra le seguenti vie: Buozzi, Trieste, Mameli, Sonnino, Bonghi, Lanza, Manetti, Porciatti, Tripoli.



L’ordinanza, in aggiunta alle già intensificate attività di controllo della Polizia Municipale e delle altre forze di polizia, si è resa necessaria anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini in relazione ad alcuni episodi di atteggiamenti aggressivi e molesti da parte di clienti delle attività commerciali della zona, con particolare riferimento a via Roma. Si è ritenuto opportuno, pertanto, attivare ulteriori misure di contrasto a simili situazioni, determinate dalla formazione di assembramenti potenzialmente molesti in seguito all’assunzione di bevande alcoliche, che potrebbero insorgere nelle aree delle attività commerciali e dei locali più attivi in orari notturni e che, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, creano disagio ai residenti delle aree limitrofe.

Nello specifico, il divieto di vendita e vendita per asporto da parte di chi è abilitato alla somministrazione di alcolici di qualunque gradazione sarà valido ogni giorno, dalle ore 21.00 alle ore 6.00, fino al 20/11/2022, nella zona evidenziata nell’immagine allegata.