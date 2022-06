Comune, Proseguono i lavori dell’Ex Garibaldi

Grosseto: Stanno continuando i lavori di ristrutturazione e restauro dell’edificio ex Garibaldi per il piano terra ed il primo piano. Durante il corso dei lavori è stato necessario modificare l’impostazione progettuale originaria per integrare al progetto un consolidamento strutturale dei solai a tutti i livelli.



“Il progetto di restauro dell’ex Garibaldi prosegue nei tempi prestabiliti seppur con questa variante in corso d’opera che è stata necessaria per salvaguardare l’immobile – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi -. Trattandosi di un edificio storico per la città e per i cittadini, l’amministrazione comunale ha ritenuto importante investire in questo progetto di ristrutturazione per dare un nuovo volto ed una nuova utilità all’immobile dove troveranno sede tutte le associazioni culturali e musicali nella cosiddetta Casa della Musica, che si inserisce nel quadro più generale di interventi volti a riqualificare tutti i luoghi simbolo della città e del nostro territorio”.