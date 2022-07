Comune ottiene dalla Regione 345mila euro per impianti sportivi

Ottenuto dal Comune di Monterotondo Marittimo un nuovo importante finanziamento a fondo perduto di 345mila euro per la riqualificazione degli impianti sportivi di Pian di Giunta. Le risorse arrivano dalla partecipazione ad un bando della Regione Toscana. Il Comune aggiungerà un cofinanziamento del 15% pari a circa 59mila euro. Il quadro complessivo degli interventi prevede infatti un investimento che supera di poco i 400mila euro.



Monterotondo Marittimo: Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giacomo Termine: “Ancora una volta il Comune di Monterotondo Marittimo ha dimostrato di saper elaborare progetti strutturati, in grado di attrarre risorse sul nostro territorio fondamentali per la riqualificazione di spazi pubblici utili alla comunità. - afferma il sindaco di Monterotondo Marittimo - L’impiantistica sportiva è sempre stata al centro della nostra attenzione e adesso aggiungiamo un importante tassello con questo finanziamento, che ci consente di mettere a frutto la progettualità elaborata negli ultimi due anni, per la riqualificazione dell’area sportiva di Pian di Giunta, fiore all’occhiello di Monterotondo Marittimo. I lavori dovranno iniziare entro il 30 novembre 2022 e prevediamo di completare tutti gli interventi ad un anno dall’apertura del cantiere. Ringrazio la Regione Toscana per aver stanziato importanti risorse per la riqualificazione degli impianti sportivi”.

“Il progetto principale di riqualificazione e messa in sicurezza tocca il Pian di Giunta nel suo complesso. – prosegue il sindaco Giacomo Termine – Include la realizzazione di una nuova tribuna per il campo di calcio, il rifacimento del manto erboso del campo di calcio a 11 e nuova pavimentazione sintetica per il campo di calcetto, sarà inoltre sostituita la recinzione perimetrale ormai in degrado. Il progetto prevede anche la riqualificazione del campo da tennis con la verniciatura della pavimentazione al cui fianco nascerà un nuovissimo campo da paddle, aumentando così le discipline sportive che è possibile praticare a Monterotondo Marittimo.

Oltre al progetto principale sono stati finanziati due ulteriori interventi aggiuntivi, il primo interessa l’efficientamento energetico con installazione di illuminazione a led, per migliorare la visibilità in notturna garantendo la fruizione degli impianti anche dopo il tramonto del sole con una maggiore qualificazione ambientale. Il secondo permetterà di implementare l’impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza di tutta l’area e tutelarla dagli atti di vandalismo. Pian di Giunta diventerà un centro sportivo moderno e accogliente, a servizio della comunità, dei turisti e sicuramente attrattivo anche nei confronti dei cittadini che risiedono nei comuni limitrofi. Abbiamo fatto tutto questo perché crediamo nello sport e nell’importanza della pratica sportiva.”