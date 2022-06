Comune ha attivato l’app Satispay per facilitare i pagamenti

Monterotondo Marittimo: Il comune è entrato a far parte del network di Satispay, un nuovo sistema di pagamento digitale facile e sicuro che non richiede di disporre di una carta di credito. Scaricando gratuitamente la app sul proprio cellulare il cittadino può effettuare i pagamenti dovuti al Comune in modo veloce. L’app permette anche i pagamenti tra privati, oppure il pagamento in esercizi commerciali convenzionati in lista usando la geolocalizzazione. Per poter usare Satispay tutto quello che serve sono un codice IBAN e uno smartphone sul quale scaricare l’app.

Si tratta di un servizio completamente gratuito, fatta eccezione per l'unica commissione di 1 euro relativa al pagamento dei bollettini, avvisi pagoPA (pubblica amministrazione), bollo auto e moto. “E’ un modo in più previsto dal Comune per consentire ai cittadini di pagare comodamente da casa gli avvisi PagoPa emessi dall’amministrazione comunale – afferma il sindaco Giacomo Termine- sempre nell’ottica della digitalizzazione e della semplificazione dei servizi.”