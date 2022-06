annuncio Attualità Comune Grosseto e CCN Centro Storico di nuovo insieme per l'estate 2022 17 giugno 2022

Redazione Grosseto: Anche quest’anno Comune di Grosseto e CCN Centro Storico insieme per un’estate di grandi eventi. Nel corso della sua ultima seduta, infatti, la giunta comunale ha approvato il contributo per la coorganizzazione con il Centro Commerciale Naturale di una serie di iniziative rientranti in un unico contenitore dal titolo “Il Centro dell’estate – Shopping, art, fun & food”.

“Siamo felici di poter proseguire da protagonisti nel nostro rapporto con il CCN Centro Storico – afferma il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – perché insieme abbiamo deciso di continuare a investire con forza sul nostro territorio e sulle sue profonde potenzialità attrattive. Grazie a questi eventi vogliamo dare l’opportunità a cittadini e turisti di vivere a pieno non soltanto il nostro mare e le nostre attrazioni naturali ma anche un centro storico vitale, attivo e pronto a coinvolgere in maniera originale e innovativa”. “Grazie agli eventi de “Il Centro dell’estate” – commenta Enrico Collura, presidente del CCN Centro Storico – crediamo sia importante farci interpreti, insieme al Comune, di un messaggio ben preciso: il ritorno dell’estate come momento di aggregazione, finalmente liberi da due anni di limitazioni forzate. Siamo pronti a mettere a disposizione dei cittadini e delle migliaia di turisti che come sempre raggiungeranno Grosseto, un cartellone di eventi che daranno vita e colore al cuore della città, esaltando e valorizzando le nostre eccellenze”. Il Contributo del Comune di Grosseto sarà suddiviso tra i diversi assessorati che hanno collaborato alle varie iniziative: Sport (Fabrizio Rossi), Tradizioni popolari (Bruno Ceccherini), Cultura (Luca Agresti), Turismo (Riccardo Megale). Gli eventi in programma saranno presto presentati nel dettaglio in una conferenza stampa appositamente dedicata. annuncio Seguici





