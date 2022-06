Comune dà benvenuto ai nuovi arrivati: un regalo ai bambini nati nel 2021

Grosseto: È partita l’iniziativa dell'assessorato alla Gentilezza del Comune di Grosseto, che accompagna i bambini nati nel 2021 con un piccolo dono, simbolo di vicinanza alle mamme, ai papà e ai nostri concittadini più piccoli, protagonisti del futuro della città e del mondo. Da lunedì 27 giugno 2022 sarà infatti possibile ritirare, per tutti i bambini nati nel 2021 nel territorio comunale, un bavaglino con stampata la Chiave della Gentilezza, simbolo di "Grosseto Città Gentile".



“La chiave della gentilezza della città accoglie simbolicamente i nuovi nati nella comunità e la nostra amministrazione, attraverso il regalo dei bavaglini, vuole consolidare questo meraviglioso concetto – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Gentilezza Angela Amante -. Ogni nuova vita è un dono ed è necessario celebrarlo nel modo migliore. Siamo davvero felici di poter accogliere così i nuovi piccoli concittadini, lanciando inoltre un messaggio che riteniamo di essenziale importanza: siamo convinti che la gentilezza vada insegnata, mostrata, messa in atto fin da subito ed oggi più che mai essa è necessaria e va coltivata, così come si coltiva una piantina”.

Con questa iniziativa dedicata ai nuovi nati, dunque, si vuole dare il benvenuto nella comunità ai nuovi cittadini attraverso un dono simbolico, che possa restare come ricordo di benvenuto in una città che ritiene la gentilezza un valore essenziale. Sono 426 i bambini nati nel 2021: sarà possibile presentarsi presso l'ufficio dell''assessorato in via Saffi 17/c per ritirare il bavaglino.

Dal 17 novembre 2021 (giorno in cui la città di Grosseto è stata proclamata la quarta città gentile della Toscana) l'assessorato alla Gentilezza, che si occupa di buona educazione, del rispetto verso il prossimo e di sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi, si è fatto inoltre promotore di iniziative che hanno coinvolto, con appositi progetti, gli alunni frequentanti gli istituti comprensivi della città.