Come utilizzare l’intelligenza artificiale nel settore della ricettività turistica

Webinar il 30 novembre



Grosseto: Un concierge virtuale, magari gestito a distanza, ovvero "in remoto", in grado di accogliere i turisti e sbrigare le pratiche di check-in e di check-out. Oppure un assistente virtuale capace di rispondere alla richiesta di informazioni del turista arrivato in struttura che ha bisogno di sapere come raggiungere un cinema, un teatro, un ristorante o qualsiasi altro punto di interesse. Sono alcune delle frontiere che grazie all'intelligenza artificiale già oggi è possibile raggiungere nel settore della ricettività turistica. Non si tratta di fantascienza, bensì di tecnologie già disponibili e applicabili facilmente anche alle attività della Maremma, per migliorare l’organizzazione, l’efficienza, la promozione, l’esperienza del cliente e di conseguenza anche la redditività.



Per scoprire le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale nel settore dell'hospitality, EDI (Ecosistema Digitale per l’Innovazione), Digital Innovation Hub di Confcommercio-Imprese per l’Italia ha organizzato, un webinar tecnico gratuito in programma mercoledì 30 novembre alle 15 (link di collegamento: https://crm.ediconfcommercio.it/webinar-30novembre2022.html).

Il webinar è organizzato da EDI Confcommercio in collaborazione in collaborazione con Confcommercio Toscana, Federalberghi e la rete Spin nazionale nell’ambito del progetto europeo ‘Tuscany X.0’, primo delle sole 13 proposte avanzate dall’Italia ad essere stato approvato dalla Commissione europea nella cornice dell’European Digital Innovation Hubs che ha l’obiettivo di promuovere consapevolezza, competenze e far toccare con mano e sperimentare tecnologie di intelligenza artificiale.

Il webinar durerà all’incirca un’ora e mezza e si articolerà sui seguenti temi: ‘Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e dell’uso dei dati: trend, barriere e opportunità per le imprese’; ‘Le principali applicazioni per il settore turistico ricettivo’; ‘Presentazione di alcuni casi d’uso’; ‘Domande e risposte’.

Interverranno: Leonardo Marras, assessore regionale allo sviluppo economico e politiche del turismo; Franco Marinoni direttore Confcommercio Toscana, Andrea Di Benedetto di ‘Tuscany X.0’; Nicola Bianchi, responsabile servizi, progetti e partnership di EDI.it; Mauro Lupi e Gennaro Cali di IBM.

L’evento è aperto a tutti, ma in particolar modo agli albergatori e agli operatori della ricettività turistica.