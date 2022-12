Come scegliere un'app sicura per giocare online

Siamo ormai invasi dalle app. Sempre più persone fanno ricorso alle popolari applicazioni presenti sugli smartphone per poter compiere qualsiasi azione: dal conto corrente, passando per la messaggistica, fino ad arrivare all’intrattenimento. Con un solo click si ha accesso a una serie di funzioni che hanno cambiato le abitudini di molti e hanno generato uno stato di benessere al quale non si vuole rinunciare. Chiaramente questo nuovo tipo di tecnologia ha invaso ogni settore, tra cui quello del gioco online. Infatti sono sempre di più i casinò online che sfruttano le potenzialità delle app per poter permettere una fruizione migliore dei contenuti in qualsiasi momento.



Al giorno d’oggi i casinò online sono una risorsa molto importante per l’intrattenimento, attestandosi tra le principali fonti con le quali gli utenti trovano divertimento e relax. La loro crescente popolarità è il frutto di una serie di fattori, tra cui la sicurezza. Nonostante lo scetticismo generale, si può tranquillamente affermare che le piattaforme di gioco online sono tra le app più sicure fino a questo momento, tant’è vero che sul sito time2play.com è possibile trovare una lista dei migliori casinò digitale in circolazione in questo momento.

Bisogna sempre affidarsi a comparatori e guide di questo calibro per fare la giusta scelta ed evitare di cadere in tranelli che possano recarci danno. Ma come si capisce quando un’app è sicura per giocare? Quali sono i fattori da prendere in considerazione? Proviamo a fare chiarezza.

Cosa prendere in considerazione: la licenza ADM

Quando si naviga su internet, qualsiasi sia l’intento, gli utenti vogliono sentirsi sicuri. Non a caso esistono una serie di regolamentazioni, come la GDPR, per la protezione dei dati personali e che permettono garantire la propria privacy. Questo aspetto è estremamente importante, in quanto è oggetto di attacco di moltissimi malintenzionati. Ecco perché molti sono scettici nell’iscriversi sulle varie applicazioni di casinò online. Nonostante ciò è bene sottolineare come in realtà questo settore sia molto controllato e tutelato, anche perché è interamente gestito dallo Stato italiano. Questo è il primo punto da tenere in considerazione quando si deve controllare se un operatore è sicuro oppure no. La piattaforma digitale per poter svolgere la propria attività deve godere di una licenza concessa dall’ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta di un ente statale che regola il gioco nel nostro paese ed evita che gli utenti subiscano truffe. Chiunque possegga tale certificazione è ritenuto sicuro e privo di pericoli, per cui se in home all’applicazione trovate simboli dell’ente, potete dormire sonni tranquilli e divertivi con i giochi che offrono.

L’ADM, inoltre, controlla che ogni singolo gioco rispetti gli standard previsti dalla legge e la correttezza, in modo da non creare nessun tipo di vantaggio a discapito del consumatore. Un parametro tenuto sempre sott’occhio è il Return To Player, ovvero RTP. È la percentuale di denaro giocato che ritorna al giocatore sotto forma di vincita. Più la percentuale è ala e più maggior incasso tornerà all’utente.

Altro parametro da prendere in considerazione il Random Number Generator, un algoritmo che permette la combinazione di numeri causali. Chiunque riceve la licenza ADM garantisce la correttezza di tale parametro e che non venga manipolato da terzi. Infatti periodicamente vengono svolti test per capire se un gioco è pilotato oppure segue le leggi del caso.

Inoltre sempre all’ente statale devono dimostrare di disponere della giusta liquidità per poter pagare le vincite ai giocatori, senza il rischio che quest’ultimi vengano truffati.

Altro da prendere in considerazione

Certamente sapere che un’app è regolamentata dall’ADM ci fa stare molto tranquilli. Però può sempre capitare che il logo venga falsificato oppure si decida comunque di compiere azioni illecite. Per questo motivo badate bene dove atterrate e controllare che all’interno delle informative ci siano tutti i protocolli di sicurezza. I casinò online sicuri utilizzano il protocollo HTTPS, dove la “S” è un importante elemento che aumenta la sicurezza. Se nel link dell’operatore trovare questa dicitura e un lucchetto, la crittografia proteggerà i vostri dati, rendendovi sicuri al 100%.

Inoltre date un’occhiata anche ai bonus. Uno dei trucchetti più utilizzati è quello di promettere grandi guadagni oppure di non mettere in risalto condizioni che vincolano la riuscita o meno di una promozione nei vari giochi. Il più delle volte le info importanti vengono inserite con scritte molto piccole nei banner, per questo motivo state ben attenti e leggete tutto prima di giocare o di entrare in un casinò online.

Infine questione metodi di pagamento. Può capitare che alcuni operatori vogliano truffare i giocatori sottraendogli denaro. Un metodo molto utilizzato è quello delle commissioni molto alte che fanno perdere molti soldi agli utenti. Si può riscontrare nei metodi di pagamento sconosciuti, in quanto in quelli famosissimi le commissioni sono del tutto gratuite.