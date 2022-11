Attualità Come prevenire truffe e furti a danno degli anziani. Al via gli incontri pubblici 13 novembre 2022

13 novembre 2022 102

102

Redazione Mercoledì 16 novembre, alle 16 e 30, presso la sede CAMPA di Pitigliano e giovedì 24 novembre, ore 16 e 30, al Casone, presso il centro socioculturale

Pitigliano: ll Comune di Pitigliano, in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Pitigliano, organizza due incontri pubblici, aperti alla cittadinanza, per fornire consigli utili su come prevenire truffe e furti a danno degli anziani. Il primo incontro si svolge a Pitigliano il 16 novembre, alle 16 e 30, presso la sede C.A.M.P.A. via d. F. Rossi. Il secondo è in programma al Casone, il 24 novembre, alle 16 e 30, presso il centro socioculturale. Sarà il luogotenente Alfredo Principato, della stazione dei Carabinieri di Pitigliano, a raccontare ai partecipanti quali sono i reati più ricorrenti e come potersi difendere. ll fenomeno delle truffe e dei furti a danno delle fasce più deboli della popolazione è purtroppo una problematica attuale e in crescita, specie nei confronti degli anziani che vivono da soli. “È importante che i cittadini colgano questa opportunità e partecipino numerosi ai due appuntamenti, – afferma il vicesindaco Serena Falsetti – nel corso dei quali potranno ascoltare i consigli dei Carabinieri e avere risposte ai loro quesiti. Ringraziamo il Comando di Pitigliano per questa importante iniziativa, che sono certo sarà utile alla nostra comunità, di cui fanno parte anche molte persone anziane.”.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Come prevenire truffe e furti a danno degli anziani. Al via gli incontri pubblici Come prevenire truffe e furti a danno degli anziani. Al via gli incontri pubblici 2022-11-13T14:00:00+01:00 306 it Come prevenire truffe e furti a danno degli anziani. Al via gli incontri pubblici PT2M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-truffe-agli-anziani.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-truffe-agli-anziani.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 13 Nov 2022 14:00:00 GMT