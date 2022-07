Come costruire un piano marketing per E-commerce in 5 mosse

Senza dubbio, la preparazione è la chiave per raggiungere l’obiettivo. Miguel de Cervantes ha detto "Essere preparati è già una mezza vittoria". È essenziale che progetti importanti come il nostro e-commerce siano supportati da un piano di marketing online che ci consenta di sapere esattamente cosa e come intendiamo attirare e mantenere i clienti.



La verità è che molte volte pecchiamo (a causa dell'ignoranza) pensando che al momento della creazione, il nostro e-commerce apparirà già su Google e quindi otterremo vendite, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà.

È della massima importanza avere un piano di marketing che risponda a domande cruciali come gli obiettivi che vogliamo raggiungere, le caratteristiche del nostro settore, le risorse di cui abbiamo bisogno per raggiungere tali obiettivi, ecc. Tutto questo è necessario per affermarsi nel mondo digitale senza inciampare.

Quindi non preoccuparti, con questo articolo ti aiuteremo a creare il piano di marketing per il tuo e-commerce grazie ai suggerimenti di Marco Bove, titolare dell'agenzia I'M Evolution esperta in web marketing per ecommerce.





L’importanza di un piano di marketing per e-commerce

D. Ciao Marco, bentrovato tra noi! C’è chi pensa che basti avere una vetrina online per iniziare a vendere, ma non è così. Spiegaci perché gli e-commerce non dovrebbero rinunciare a un piano marketing.

«Il piano di marketing per l'e-commerce oggi è assolutamente necessario. In fin dei conti, l'obiettivo primario di ogni azienda è quello di sopravvivere in un mercato altamente competitivo. Non è più sufficiente avere migliaia di visite al nostro sito web. Ma quello che vogliamo ottenere è che ci sia interazione con i prodotti del web, che l'utente viva una grande esperienza di acquisto.

Affinché un'azienda o un progetto prosperi e cresca, è pertinente avere un obiettivo e concentrarsi su di esso. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, è necessario disporre di una serie di strumenti e strategie al fine di prevedere scenari futuri e come agire di conseguenza. È qui che un piano di marketing diventa estremamente importante.

Quando sviluppiamo un piano di marketing non solo tracciamo una linea diretta con l'obiettivo prefissato, ma abbiamo una panoramica più vasta per poter far fronte anche ad eventuali battute d’arresto».





I 5 step per realizzare un piano marketing per e-commerce

D. Marco, immagino non esista una formula magica valida per qualsiasi attività, ma è possibile delineare un percorso per poter pianificare un piano marketing per e-commerce?

«Se hai già il tuo negozio online attivo e funzionante, è il momento di definire molto bene le azioni di comunicazione e marketing per l'e-commerce che adotterai nella tua strategia, con l'obiettivo finale di acquisire nuovi clienti e, quindi, aumentare le entrate.

Il piano marketing deve essere inteso come una tabella di marcia delle operazioni da attuare per raggiungere determinati obiettivi, ma non è fisso e inflessibile. Al contrario, il piano di marketing deve essere adattato e aggiornato in base alle performance aziendali o a eventi particolari per il business. Detto questo, possiamo individuare 5 passaggi fondamentali per definire un piano marketing per e- commerce:

L’analisi . È lo step preparatorio, che permette di avere una visione globale del settore di riferimento, della concorrenza, del cliente tipo e di tutte le dinamiche che entrano in gioco nelle performance aziendali. In questa fase rientra anche l’analisi SWOT dell’azienda, necessaria per individuare punti di forza e debolezza.

Gli obiettivi . È essenziale identificare gli obiettivi che vuoi raggiungere a breve e medio termine, che siano realistici, concreti e misurabili. Sarebbe incongruo fissare un obiettivo di € 100.000 di profitto mensile se hai appena avviato il tuo e-commerce, ad esempio. Prova a scrivere una lista con gli obiettivi che vuoi raggiungere. Durante il processo di creazione del piano di marketing per l'e-commerce, puoi modificare e scartare quegli obiettivi che ritieni più complicati da implementare e realizzare. Ricorda che è preferibile concentrarsi su 2 o 3 obiettivi realistici, piuttosto che disperdere gli sforzi su tanti obiettivi irrealizzabili.

La strategia . Si tratta di definire la strategia necessaria a raggiungere gli obiettivi prefissati. Per farlo, dobbiamo innanzitutto considerare il budget a disposizione e adattarlo alla strategia. È giunto il momento di scegliere il target di destinazione, il canale da utilizzare e il messaggio da trasmettere. Vogliamo aumentare le vendite di un prodotto? Dobbiamo decidere se puntare su campagne a pagamento, blogging o social media marketing, oppure una combinazione di queste se il budget lo consente.

L’implementazione . L’attuazione della strategia deve essere ben definita tramite la scelta degli strumenti da adottare; la definizione delle modalità e delle tempistiche con cui verranno svolte le attività e l’individuazione delle persone che si occuperanno di svolgere determinate attività.

Risultati. Una volta sviluppato il piano di marketing per il tuo negozio online, devi misurare i risultati e valutare le azioni svolte. Grazie all'analisi per e-commerce sarai in grado di individuare quali azioni hanno funzionato meglio, quali puoi migliorare e quali scartare.

Sappiamo che sviluppare un piano di marketing non è facile, tanto meno quando iniziamo la nostra avventura nel mondo online. Attraverso questi passaggi sarà possibile rendere questa avventura "più facile”. La chiave è essere preparati e per questo bisogna essere chiari su quello che si vuole fare e soprattutto sulle risorse da destinare alle strategie di marketing».