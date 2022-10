Coldiretti, un corso per diventare imprenditori agricoli

Grosseto: Un corso in presenza per ottenere il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale. Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione online promosso dal Centro Assistenza Imprese di Coldiretti Toscana per l’ottenimento delle conoscenze e competenze relative alla capacità professionale come previsto dalla L.R. 45/2007 relativa a “Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola”. Il corso si terrà presso la sede di Coldiretti Grosseto in via Roccastrada, 2 a Grosseto.



Il corso, della durata di 140 ore, di cui 100 di teoria e 40 di attività laboratoriale, pratica ed esperienziale in presenza, consentirà ai partecipanti acquisire le conoscenze e competenze professionali necessarie a coloro che non sono in possesso di titolo di studio ad indirizzo agrario, per acquisire il titolo di imprenditore agricolo professionale e avere accesso così alle agevolazioni e contributi comunitari, nazionali e regionali. “Il percorso formativo per diventare imprenditore professionale è un elemento indispensabile anche per partecipare a bandi ed ottenere diverse ed importanti agevolazioni – spiega Milena Sanna, Direttore Coldiretti Grosseto –. Il corso nasce dalla forte esigenza manifestata sui territori che ha un significato molto chiaro e preciso: la volontà di alzare il livello della nostra agricoltura da un parte, e la voglia dei giovani di investire in agricoltura. Due segnali incoraggianti in un momento di grande incertezza”.

Al termine del percorso, che prevede oltre alla frequenza obbligatoria una prova finale, sarà rilasciata la certificazione di frequenza con la specifica dei contenuti e delle ore del percorso formativo. Il corso, che partirà nel mese di marzo, è a pagamento, e c’è tempo fino ad esaurimento posti per iscriversi (25 posti disponibili).

Gli interessati possono aderire richiedendo la scheda di adesione a CAICT SRL Formazione e Sviluppo Viale Fratelli Rosselli, 20 scrivendo acaict.toscana.formazione@coldiretti.it o al 055.32357212 oppure ad Andrea Masini ad andrea.masini@coldiretti.it allo 0564.438911.