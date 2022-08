annuncio Dalla regione Codice giallo per temporali forti esteso fino alla serata di oggi 8 agosto 2022

Federico Taverniti Firenze: Permane anche oggi in Toscana una situazione di instabilità causata da infiltrazioni di aria più fresca. La sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale ha esteso fino alle ore 20 di oggi, lunedì, il codice giallo per temporali forti. Le aree interessate sono quelle interne, centrali e meridionali, costa e isole escluse.

Per oggi, lunedì, ancora tempo instabile con rovesci e temporali sparsi; nel pomeriggio i fenomeni saranno più probabili sull'Appennino tosco-emiliano e sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Possibili colpi di vento e grandinate. Domani, martedì, possibilità di isolati temporali nel pomeriggio sul basso aretino e sul basso grossetano. Sempre per la giornata di oggi previsto vento a tratti forte sul grossetano e senese con raffiche fino a 50-70 km/h sulle zone collinari e costiere. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.





