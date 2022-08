Codacons: “Plauso al comune prende sul serio segnalazioni servizi turistici

Codacons: un bel segnale per i turisti italiani, spesso privi di tutele



Firenze: Il Codacons esprime soddisfazione e ringrazia il Comune di Grosseto, e più dettagliatamente il Servizio Attività Produttive e Commercio del Comune, per aver accolto la segnalazione dell’Associazione riguardo una serie di piccoli disservizi e contemporaneamente aver stabilito di verificare l’attribuzione delle cinque stelle alla struttura ricettiva Gallia Palace Hotel sita nel Comune di Castiglione della Pescaia, in località Punta Ala, Via delle Sughere, appartenente alla catena Relais & Châteaux.

L’Associazione aveva infatti segnalato alcune criticità relative alla struttura: i sistemi di chiusura dei lavabo, l’assenza di servizio in camera 24h, la mancanza di attrezzature per la colazione in camera, l’assenza di alcuni canali TV, ma soprattutto il servizio spiaggia (compreso nel prezzo della tariffa alberghiera ma di fatto utilizzabile solo il giorno di arrivo e, cosa molto strana, da pagare extra il giorno della partenza, quando invece si usufruisce di tutti gli altri servizi previsti nella tariffa).

Visto che la Legge R.T. n. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, all’art. 9 “Funzioni dei Comuni capoluoghi di provincia” attribuisce ai Comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni dell’art. 6 comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia in materia di classificazione delle strutture ricettive, il Comune di Grosseto dimostra la possibilità per gli enti locali di intervenire nella gestione di questo genere di questioni, a tutela dell’utenza che si rivolge alle strutture ricettive e della credibilità dell’intero sistema turistico. Una buona notizia per i turisti italiani, solitamente abbandonati e spesso privi di pubbliche tutele.