Cna: Da Grosseto a Bruxelles: Cna in viaggio verso l'Europa

Due delegate dell’associazione grossetana alla formazione promossa da Cna nazionale: un’occasione di confronto su mercato del lavoro, formazione e transizione ecologica



Grosseto: Sono rientrate oggi dall'esperienza formativa a Bruxelles Raluca Santini Arsu e Elena Dolci responsabili, rispettivamente, di Ambiente&Sicurezza e del settore Formazione e marketing per Cna Grosseto.

Le due delegate hanno partecipato a una tre giorni di formazione, insieme ad altri colleghi delle Cna d’Italia, promossa da Cna Nazionale in Belgio, per parlare di mercato del lavoro, formazione e transizione ecologica. “Momenti come questo – dice Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – non sono solo importanti per migliorare la formazione e le competenze dei nostri dipendenti, ma anche occasioni fondamentali per ognuno di noi per crescere dal punto di vista personale e come organizzazione e rapportarsi con altre realtà: allargare la visione verso l’esterno permette sempre di rendere più efficaci le azioni proposte sul territorio”.

La formazione a Bruxelles, quindi, è stata anche un’occasione per incontrare e confrontarsi con i commissari europei e parlamentari, per migliorare le proprie competenze e fare squadra con i colleghi, per progettare servizi sempre più innovativi e appropriati per le esigenze delle imprese associate.