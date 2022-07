Cna a confronto con i parlamentari

Mercoledì 13 luglio, incontro online per chiedere un intervento a tutela delle imprese e dei consumatori. Ecco come fare per partecipare



Grosseto: “Bonus e superbonus: opportunità o rischio default?” è il titolo dell’incontro online promosso da Cna Grosseto, a cui l’associazione ha invitato a partecipare i parlamentari del territorio. L’appuntamento è in programma per mercoledì 13 luglio, alle 17.30, ed è rivolto alle imprese che, a causa dei continui cambiamenti normativi e dei problemi sulla cessione dei crediti, stanno pagando le durissime conseguenze di una scarsa liquidità e dell’incertezza in cui versa il settore.

Cna da tempo sta portando avanti, a tutti i livelli, una richiesta di attenzione e di intervento alla classe politica, affinché vengano individuate delle soluzioni che tutelino imprese e consumatori; e proprio in questo ambito rientra l’occasione di approfondimento organizzata per conoscere quali provvedimenti i Parlamentari intendano assumere per bloccare la cessione dei crediti che rischia di mandare in default molte aziende. Partecipano all’incontro Riccardo Masini, coordinatore dell’unione Costruzioni di Cna nazionale e, per Cna Grosseto: Francesco Vichi, presidente degli edili, Alessandro Bardelli, presidente degli elettricisti, Stefano Acquarelli, presidente dei termoidraulici, Mauro Sellari, presidente dei serramentisti.

Chi è interessato a partecipare può inviare un’email all’indirizzo associazione@cna-gr.it; riceverà il link per accedere all’incontro in videoconferenza.