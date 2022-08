Clorofilla: il programma del 6 agosto

Ai tramonti lo spettacolo “non c’e’ un pianeta b” con roberto cavallo e la quadrilla folk band. Allo spazio cinema in anteprima nazionale “ovunque per il bene di tutti” prodotto da fnopi e proiezione dei corti vincitori del porto cesareo film festival

Grosseto: Ancora musica, teatro e cinema al Clorofilla film festival, la rassegna itinerante di Legambiente realizzata con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura, con il contributo di BPER Banca e di Fondazione CR Firezne . A Festambiente, domani, sabato 6 agosto, alle 19.15 (appuntamento alle ore 19 allo spazio cinema) nell’uliveto lo spettacolo Non c’è un pianeta B. Come correndo possiamo salvare il mondo. Ovvero la storia di Keep Clean And Run con Roberto Cavallo e La Quadrilla Folk Band. In collaborazione con Ricrea

Un viaggio alla scoperta dei rifiuti abbandonati e dei tanti piccoli gesti quotidiani per fare la differenza: Roberto Cavallo coinvolgendo il pubblico, tra reading, rievocazioni storiche e interpretazione di alcuni personaggi (Charles Moore – Janez Potocnik – don Pino de Masi…) fa scoprire quanto ognuno di noi può fare per un futuro sostenibile.

Il cinema in cuffia inizia alle 21.30 con la proiezione del documentario breve “Mia cara lattina” di Salvo Manzone che racconta l’ultimo progetto che ha visto protagonista Aimée Carmoz, un’attivista francese molto attiva nell’isola di Stromboli. A seguire i corti vincitori del Porto Cesareo Film Festival (“Aria prima” e “Li Paradisi”) con cui Clorofilla collabora.

In chiusura FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) presenta in anteprima nazionale “Ovunque per il bene di tutti” di Gianluca Rame. La pandemia ha segnato le nostre vite e dopo due anni di sofferenza e di grande lavoro nelle strutture ospedaliere e sul territorio, la FNOPI, Federazione Nazionale che riunisce tutti gli Ordini delle professioni infermieristiche in Italia, pianifica per la prima volta un congresso nazionale itinerante. “Ovunque per il bene di tutti” racconta quei progetti premiati come eccellenze infermieristiche italiane, da nord a sud: un viaggio per disegnare il futuro della sanità, valorizzando quei progetti di assistenza territoriale attivati anche a seguito della pandemia. Al centro del racconto il nuovo ruolo dell’infermiere nel suo patto di vicinanza con i cittadini, nel valore etico e deontologico, oltre che clinico, della professione, e una riflessione sul valore che l’infermieristica dà al concetto di prossimità, dove i cittadini, fragili e malati, non devono essere lasciati soli.

