Clima e risorsa idrica: Unesco finanzia progetto per Pianosa

Pianosa sarà al centro di un progetto sulla sostenibilità idrica finanziato dall’Unesco. Realizzato in collaborazione con il Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, il progetto si concentrerà sullo studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche delle piccole isole e sui loro ecosistemi. Sarà finanziato con 25 mila dollari e durerà circa un anno.



"Sono molto soddisfatto della scelta dell’Unesco di inserire la stupenda isola di Pianosa tra le 5 realtà che saranno studiate per approfondire le conseguenze dei cambiamenti climatici sui sistemi idrici – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – Pianosa è apparentemente semi-arida ma caratterizzata da risorse idriche sotterrane: sarà presa come punto di riferimento per gli ecosistemi delle piccole isole del Mediterraneo, valutandone punti di forza e vulnerabilità. Il progetto avrà un approccio multidisciplinare ed oltre a raccogliere dati di estrema importanza sui processi che influenzano la disponibilità di acqua, sarà utile per approfondire ulteriormente la nostra conoscenza di questo territorio e suggerire possibili buone pratiche per uno sviluppo sostenibile dell'isola”.