Civitella Paganico, torna “Certe Sere d’Estate”

Un programma fittissimo di appuntamenti per tutto il mese di luglio



Civitella Paganico: Dopo due anni di assenza torna “Certe sere d’estate” il programma estivo organizzato dal Comune di Civitella Paganico in collaborazione con le associazioni de territorio. Teatro, cinema, tanta musica. In estrema sintesi saranno questi gli appuntamenti che intratterranno i presenti per tutto il mese di luglio, per ben venti serate diffuse in maniera capillare in tutte le frazioni del comune, a testimonianza della volontà di valorizzare tutto il territorio comunale.

Ad inaugurare il calendario di appuntamenti sarà la compagnia teatrale locale de “I Sottosopra” con la commedia “La Dottoressa Andalusa”, domenica 3 luglio presso il Giardino del Mandorlo di Civitella. Un programma dedicato soprattutto alla cultura e al divertimento, come sottolineato dal vicesindaco Lorenzo Rossi: “Ci tenevamo, dopo due anni, a organizzare soprattutto spettacoli musicali e concerti e siamo riusciti a farlo grazie alla disponibilità degli artisti, anche emergenti, che vivono quotidianamente o quasi il territorio comunale. Per il teatro, così come gli anni scorsi, abbiamo chiesto aiuto alla compagnia comunale dei Sottosopra che da anni ci garantisce intrattenimento di qualità e divertimento durante tutto l'anno e ai quali va un sentito ringraziamento”.

Parte importante avrà anche la rassegna cinematografica poiché il Comune di Civitella Paganico partecipando alla scrittura del progetto “Prospettive” insieme a M.arte, Kansassiti ed Arci Comitato territoriale Grosseto, è riuscito a creare anche una commissione di dieci giovani under 35 residenti, domiciliati o collegati al territorio comunale, che nel giro di un mese ha seguito e creato dei percorsi formativi sull'organizzazione di proiezioni, tecniche cinematografiche, restauro di pellicole e ha selezionato poi dieci film da proiettare e presentare durante la rassegna.

“Questo progetto è stato fortemente sostenuto da me in prima persona - continua il vicesindaco Rossi – e da tutta la Giunta più in generale riconoscendolo come un elemento importante per il protagonismo giovanile e spero di riuscire ad allargarlo nei prossimi anni ad una commissione ancora più ampia per creare una rassegna ancora più coinvolgente per tutte le frazioni del comune, anche se già da quest’anno l’iniziativa ha trovato terreno fertile ed una grande animazione giovanile che è stata da stimolo per tutti i partecipanti”. Menzione particolare merita anche lo spettacolo di Giacomo Moscato e Dmytro Rybalevsky "In qualsiasi modo ma non col silenzio", un recital teatrale in ucraino e italiano sulle poesie di Giuseppe Ungaretti e Tara Shevchenko, in programma il 22 luglio a Paganico presso la Piazzetta del Leccio.

"Abbiamo voluto sensibilizzare anche la nostra terra sulle tematiche di interesse mondiale-spiega qui la sindaca Alessandra Biondi-tematiche che la quotidianità della provincia rischia di far passare in secondo piano ma che sono invece reali e accadono ogni giorno. Ci tenevamo a prendere una posizione chiara anche nel nostro piccolo". Da sottolineare anche il concerto dei DueMari che inaugurerà Piazza dell'Erba a Paganico il 25 luglio, un progetto architettonico fortemente voluto da parte di tutta l'amministrazione, risultato ottenuto anche grazie al restauro della Torre presso Porta Senese, effettuato dai proprietari in linea con i lavori della Piazza affinché risultasse parte integrante della struttura. “Ci siamo messi attorno a un tavolo e abbiamo progettato insieme-spiega la sindaca Biondi-e proprio per questo ci tenevamo a inaugurarla con un gran concerto che siamo sicuri vi piacerà”. “Abbiamo puntato molto sulla qualità degli spettacoli ma sempre in relazione al luogo e al contesto in cui si svolgeranno-conclude il vicesindaco Rossi. Invito tutti a partecipare attivamente agli eventi, perché saranno davvero imperdibili”.