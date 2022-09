Città visibile, annullato l'Art Bike Tour

Lo street artist Clet non potrà essere presente, salta la passeggiata in bicicletta. Tutti gli altri appuntamenti della rassegna

Grosseto: Lo street artist Clet non potrà essere presente all'Art Bike Tour di mercoledì 21 settembre, uno degli eventi della rassegna Città visibile. E così è cancellato l'appuntamento con la passeggiata in bicicletta dalla Ciclofficina Ruotelibere di via Matteotti verso il centro di Grosseto con tappa al murale di Alleg e arrivo nel Parco naturale della Maremma, dove lo street artist avrebbe dovuto proporre alcuni interventi.

Ma la Città visibile della cultura – la manifestazione d’arte e animazione culturale urbana promossa dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, in co-organizzazione con il Comune di Grosseto, in collaborazione con l'istituzione Le Mura e il contributo della Fondazione CR Firenze – continua. Gli appuntamenti successivi in calendario sono giovedì 22 settembre alle ore 18 alla Galleria Ticci in via Andrea da Grosseto, con la mostra “Capolavori d'arte dal Seicento al Novecento”, venerdì 23 settembre alle ore 18 alle Casette Cinquecentesche, nel Bastione del Cassero, con la mostra “Per nascita e per scelta” con le fotografie di Francesco Minucci, sabato 24 settembre con l'evento clou della Notte visibile sulle Mura Medicee, dalle ore 18 a mezzanotte, e tutti i musei aperti gratuitamente, e domenica 25 settembre alle ore 18 nella Chiesa dei Bigi con il reading teatrale e musicale “Bianciardi e il racconto di una città” con Irene Paoletti e Emanuele Bocci, a cura della Fondazione Bianciardi.

Sempre fino a domenica, al Polo culturale Le Clarisse con orario 10-13 e 17-20, le tre mostre “Retaggi”, a cura di Mattia Lapperier, con le opere di Alfredo Rapetti Mogol e Fabio Tiberio Petricca, “Singolare plurale” con i giovani artisti Cosimo Casoni, Matteo Gobbo, Librafra, Francesca Bianchi e Matteo Verrocchi curata dall'associazione Grow, e “Postfotografie”, a cura di Vanessa Rusci, con le opere di David Aquilino, Carlotta Bevacqua, Michelangelo Bonitatibus, Alessandro Fazi, Alberto Franceschini, Michele Fusco, Chiara Innocenti, Indre Lakickaite, Giacomo Picchi, Luciana Santioli, Daniele Sarno, Chiara Severi, Paola Strappafelci, LauraTralli, Elettra Vannucci e Cecilia Vergari.

Ingresso 3 euro (ridotto 2 euro); info: 0564 488066.