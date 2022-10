Sport Circolo Pattinatori Grosseto, al debutto le formazioni Under 11 e Under 13 10 ottobre 2022

Redazione Debutteranno il 23 ottobre le rinnovate formazioni Under 11 e Under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto

Grosseto: S’avvicina l’inizio dei campionati giovanili di hockey pista, con il Circolo Pattinatori Grosseto che, dopo aver allestito una squadra di serie B con gli Under 17 della passata stagione, si presenta al via con le formazioni dei più piccoli, under 11 e under 13. Gli Under 11, affidati ad un nuovo entrato nella famiglia biancorossa, Fabio Bellan, hanno sul petto la coccarda tricolore della Coppa Italia conquistata lo scorso anno da Stefano Paghi, che proseguirà nel 2022-2023 il lavoro iniziato con la squadra under 13, composto nella maggior parte dai bambini che hanno riportato un trofeo giovanile a Grosseto a distanza di quasi quarant’anni. Entrambi i quintetti giocheranno la domenica. Gli Under 11, sponsorizzati dalla ditta Papini Elettrodomestici, debutteranno il 23 ottobre alle 15 contro il Siena. Fanno parte del girone anche Cgc Viareggio, Follonica, Viareggio Hockey, Sarzana A, Sarzana B, Prato e Camaiore.

La formazione Under 13, legata al marchio Tuttauto Davitti, disputerà il primo match domenica 23 ottobre alle 16 al Capannino di Follonica. Le altre avversarie: Cgc Viareggio, Castiglione, Viareggio Hockey, Hockey Forte, Sarzana, Camaiore.

La rosa dei piccoli biancorossi. Under 11 Papini : Niccolò Amerighi, Elias Bordan, Pietro Costanzo, Francesco Mezzabarba, Matias Sinjari, Alice Sorbo, Tommaso Spinosa, Gabriele Sorbo, Nicholas Uguzzoni. All. Fabio Bellan. Under 13 Tuttauto Davitti : Edward Convertiti Mann, Alexander Convertiti Mann, Mirko Pucillo, Lorenzo Cornacchini, Leonardo Boni, Victor Celata, Lorenzo Turbanti, Andrea Conti, Viola Ugas, Edoardo Civitarese, Alessio Tonini, Cristian Della Posta. All. Stefano Paghi, Emilio Minchella.

(foto Mario Spalletta)

