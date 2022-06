Circolo Aniene: Tanti presidenti e velisti per la premiazione

Premi anche per il Trofeo Arcipelago Toscano al CC Aniene



Monte Argentario: Le premiazioni del Trofeo Arcipelago Toscano e della Lunga Bolina con tante importanti autorità della vela sono state protagoniste mercoledì sera a Roma al Circolo Canottieri Aniene, e al successivo dinner party che sarà ricordato a lungo come l’ elegante cena all’Argentario Golf e Wellness Resort tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano della fine dello scorso mese di aprile. La settima edizione del TAT in ORC è stata vinta dall’imbarcazione Excalibur E-Cubit, l'X 35 di Fabrizio Gagliardi, mentre in IRC vince il Trofeo delle Isole l’imbarcazione Dagobah 2 l’Elan 310 di Maurizio Micheli, tantissimi altri premi sono andati prima ai vincitori della Lunga Bolina, della Coastal Race e del Campionato classe Este 24 cerimonia presentata dal noto giornalista Rai Giulio Guazzini. Un bellissimo inverno per tanti velisti concluso con i risultati della 151 miglia, preceduta da due storiche e una recente ma importante regata nelle acque tirreniche, Pasquavela, Lunga Bolina e Coppa Regina dei Paesi Bassi come ha ricordato Claudio Boccia presidente del CNVA e in carica del TAT che passerà il testimone per la prossima edizione al presidente Alessandro Masini dello Yacht Club Punta Ala. Le 7 principali isole dell’Arcipelago Toscano hanno visto tante vele della settima edizione del TAT che ha avuto come protagonista nel bene e nel male sempre il meteo. Infatti alle condizioni primaverili di Infatti alle condizioni primaverili di Pasquavela, hanno fatto seguito condizioni molto impegnative, mentre l'ultima regata è stata caratterizzata da poco vento mai stabile.

Tra i 120 partecipanti all’elegante dinner party allestito sulle terrazze dello storico Circolo Canottieri Aniene che si affacciano su una splendida piscina illuminata, evento allietato da affascinati musiciste, c’erano il presidente del CONI nonché presidente onorario del CC Aniene Giovanni Malagò e la pluricampionessa maremmana Alessandra Sensini.





Al tavolo chiamato “Argentario” erano presenti i presidenti dell’Unione Vela d’Altura Italiana - UVAI Fabrizio Gagliardi, della Lega Vela Italiana - LIV Roberto Emanuele de Felice, dello Yacht Club Santo Stefano Piero Chiozzi, del Circolo nautico e della Vela Claudio Boccia, del Circolo Nautico Riva di Traiano Alessandro Farassino con vicino il direttore sportivo Giuseppe Borrelli de Andreis, del premio giornalistico letterario Carlo Marincovich Patrizia Melani e il vice presidente della Federazione Vela - FIV Giuseppe D’Amico e tutti presidenti insieme hanno partecipato alla consegna del Responsabile per la vela d’Altura del CC Aniene & C e presidente della classe ESTE 24 Alessandro Maria Rinaldi con il comandante Daniele Busetto presidente di Artemare Club del dono marinaro al dott. Federico Sella, “timoniere” di Banca Patrimoni Sella ma anche di una bellissima barca d’epoca, quadro con guidone di una pregiata carta nautica dell’Argentario e sue isole, presente che l’Associazione con sede nel Corso di Porto Santo Stefano riserva ai campioni di vela o a personalità che contribuiscono alla promozione di questo sport tra i più sani e belli del mondo.