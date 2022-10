Cinquant’anni di Cograe, il consorzio grossetano degli artigiani edili

Il presidente Vichi: “L’unione fa ancora la forza; ci auguriamo che il consorzio cresca, anche con nuove, giovani imprese”.



Grosseto: Ieri sera la “festa di compleanno”: emozioni e riconoscimenti per un pezzo di storia della città di Grosseto. Quattordici imprese associate centinaia di clienti, cinquant’anni di attività. Sono questi i numeri del Cograe, il consorzio grossetano degli artigiani edili che ieri, con una cena, ha festeggiato l’anniversario dalla fondazione. Nato il 28 ottobre del 1972 per volere di un gruppo di imprenditori, il Cograe rimane uno dei pochi consorzi, fondati tra gli anni Settanta e Ottanta, ancora attivo.





“Sono onorato di ricoprire il ruolo di presidente in occasione di questa importante ricorrenza – ha detto Francesco Vichi -, perché nonostante il periodo difficile che le imprese e i cittadini stanno vivendo, che arriva dopo l’esperienza terribile della pandemia e del lockdown e dopo le difficoltà legate ai bonus edilizi e alla cessione dei crediti, la nostra struttura è riuscita a contenere le problematiche”. Secondo Vichi c’è un altro valore aggiunto nel progetto di lavorare in consorzio: “Quello di portare avanti un’idea di comunità che forse non è più molto ‘di moda’, ma che permette di fare qualcosa di concreto per gli altri”. Il presidente Vichi, per esempio, si riferisce ai tanti alloggi costruiti nelle zone Peep della città “… che hanno permesso a tante famiglie di comprare la prima casa, appartamenti di qualità a prezzi sostenibili. Anche perché nella logica del Cograe, da sempre, c’è attenzione al cliente e al fruitore finale e quindi la nostra è una continua ricerca delle migliori materie prime, delle soluzioni più nuove, delle tecnologie più adeguate”.





La cena di ieri, che si è tenuta all’hotel Granduca di Grosseto e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, soci, organismi e dipendenti di Cna Grosseto e molti altri ospiti, è stata quindi anche un’occasione per ribadire i valori su cui si posa l’attività del Cograe e rafforzare uno spirito di appartenenza che è già, come ricorda Vichi, molto forte.

Durante la serata sono stati consegnati dei riconoscimenti ai soci fondatori presenti, Egidio Mangiavacchi e Ezio Vannucci, ai presidente che si sono avvicendati in questi cinquant’anni alla guida del consorzio, come Ado Vichi e Elfio Bruni, ai direttori, che hanno guidato l’attività, come Paolo Migliorini, Marco Frassinetti, Alfredo Velasco e Gianmarco Benini e due dipendenti “storici” del consorzio: Carlo Barabesi e Pietro Michele Bianchi.

Una serata solenne, dunque, ma anche familiare: “Perché desideravamo che emergesse questa caratteristica del Cograe: il fatto che siamo una squadra, fatta di imprese edili di costruzioni e stradali tutte grossetane, che lavora in rete perché sa che lavorare insieme fa crescere. Entrare a far parte della nostra realtà è un valore aggiunto, perché lavorare insieme permette di ridurre la fatica che raggiungere singolarmente alcuni obiettivi richiede. Inoltre chi fa parte del Cograe può sempre contare sul supporto della nostra associazione di riferimento, la Cna, che ci sostiene con i servizi, con la consulenza e con l’attività di tutela. Per questo invitiamo le giovani imprese del settore ad avvicinarsi al consorzio: perché dall’unione di esperienza e innovazione può derivare la crescita”. Nei prossimi mesi Vichi intende continuare con il lavoro da sempre portato avanti e far fronte comune di fronte alle difficoltà legate all’aumento dei prezzi, all’incertezza generalizzata, al problema della cessione dei crediti non ancora risolto “…senza mai perdere di vista – conclude il presidente - l’obiettivo sociale: quello di dare risposte ai bisogni abitativi delle persone”.

I soci fondatori

Il 28 ottobre 1972, di fronte al notaio Germano Giorgetti, sottoscrissero gli atti per la nascita del Cograe gli artigiani: Almo Ambrosini, Fabio Fantoni, Ademaro Landoni, Enio Pieralli, Giuseppe Torrioni, Lido Bartalucci, Mario Fedeli, Egidio Mangiavacchi, Eugenio Sarcoli, Ezio Vannucci, Delfino Catoni, Nello Fontana, Alvaro Marzocchi, Silvano Scalzi, Orio Checcacci, Idan Francioli, Fulvio Moretti, Rambaldo Severi, Euro Colosi, Vittorio Francioli, Stelvio Nativi, Rino Severi, Renato Colosi, Luciano Grechi.

I presidenti

Si sono succeduti alla guida del Cograe: Renato Colosi (dal 1972 al 1977), Mario Fedeli (fino al 1978), Emido Bartolini (fino al 1997), Ado Vichi (fino al 2003), Marcello Di Rosa (fino al 2009), Elfio Bruni (fino al 2015) e Francesco Vichi.

I soci attuali

Sono quattordici le imprese associate, composte da: Roberto Bonguerri, Saverio Banini, Graziano Banini, Massimiliano Banini, Ettore Bruni, Elfio Bruni, Ado Vichi, Francesco Vichi, Alessandro Guerri, Alessio Guerri, Fabio Mangiavacchi (vicepresidente), Roberto Mascelloni, Mauro Pagliarin, Enrico Catarinelli, Rossano Massai, Evio Torti, Francesco Torti, Federico Torti.

Il collegio dei revisori

Nicola Pagliarin (presidente), Lucio Moroni, Renzo Alessandri.