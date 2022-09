Cinema, teatro e meditazione al Festival "A veglia - Teatro del baratto"

Manciano: Ritorna questa sera a Maciano per il sedicesimo anno di fila il "festival a veglia teatro del baratto" l’originale festival ideato e organizzato dall’attrice a autrice in cui il pubblico partecipa agli spettacoli con il baratto, invece che con il classico biglietto monetario, portando in dono alle compagnie autoproduzioni e prodotti agricoli e artigianali del territorio. Anticamente nelle campagne maremmane alla fine della veglia con i cantastorie, dove ci si portava la sedia da casa, chi partecipava donava ai narratori i prodotti del territorio, olio, vino, formaggio e marmellate.



Il “Festival a veglia teatro del baratto “ nasce proprio per riavvicinare il teatro al pubblico e il pubblico al teatro. Quest’anno il tema sarà "Meravigliosa Rinascita" e si apre con una meditazione kirtan di Francesca Maria Salerno e le canzoni medicina di Aria Falco, canzoni nate dalla terra, melodie e parole partorite per sostenere e nutrire il cammino dell’anima sul Sentiero.. La Musica è il Dharma che porta e la medicina che offre , presso i Locali delle Stanze, via Cavour a Manciano. Il Kirtan è una pratica di tradizione devozionale Bakti che deriva alla tradizione yoga himalayano-tantrica, uno degli aspetti della pratica dello Yoga che ci permette di fare un'esperienza di unione con la voce e il canto di gruppo, non è una performance musicale, quanto un atto di apertura e fiducia. I canti sono accompagnati dagli strumenti dell'armonium, percussioni e chitarra e sarà seguito da canti di Musica Medicina - La Musica Medicina ha la capacità di risvegliare la coscienza dell'anima collettiva nel singolo, dando vita a un'unica voce. Armonizzando e giocando, ci si ricorda della nostra vera natura: l'Amore. Alle 21 .30 la regista Macrina Binotti, in altra stanza trasformata per l’occasione in cinema d’essai , presenta e proietta sul muro , il suo film indipendente autoprodotto che da due anni gira per le case della penisola accompagnato dalla regista. Un film interessante e importante dove attraverso il racconto di storie reali, le donne protagoniste riescono a riconoscere in loro stesse una luce interiore che le guida in processi di trasformazione e catarsi in grado di realizzare nella propria vita sogni e progetti che permettono loro di creare la realtà che desiderano portare nel mondo, trasformando radicalmente il tessuto sociale in cui vivono, segue dialogo dopo il film .

La direttrice artistica Elena Guerrini questo anno ha deciso di unire le attività artistiche e le attività olistiche per un concetto di benessere totale che parte dal corpo e dall’anima e arriva al teatro.

Ricordarsi di: portare la sedia o il cuscino da casa e il biglietto di ingresso non monetario ma olio, vino, formaggio. Prenotazione consigliata tel 3398512693 - associazionecreaturecreative @gmail.com