Ciclista cade sull'Amiata, portato a Siena con l'elisoccorso

Castel del Piano: Alle ore 11:12 di questa mattina i mezzi dell'emergenza urgenza dell'Asl Tse sono intervenuti per un ciclista caduto a Prato delle Macinaie, nel comune di Castel del Piano.

L'uomo, 54 anni, è stato trasportato a Le Scotte di Siena in codice 2 con l'elisoccorso Pegaso2.

Il 118 dell'Asl Toscana sud est è astato attivato questa mattina anche per un'altra caduta di bicicletta durante una gara in località Prato delle Macinaie. Un 40enne è stato trasportato alle Scotte di Siena in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute l'automedica di Abbadia San Salvatore e l'ambulanza della Misericordia di Abbadia San Salvatore.