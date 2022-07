annuncio Attualità "Ci vuole stoffa". E' pronta la mostra di manufatti in patchwork 13 luglio 2022

Redazione Grosseto: Si aprirà venerdì 15 luglio, alle Casette cinquecentesche, e andrà avanti fino a domenica 24 luglio la mostra “Ci vuole stoffa”. Sono esposti i bellissimi e originali manufatti realizzati dalle socie di “Grosseto patch & quilt”, sodalizio sorto recentemente a Grosseto, il cui scopo è portare avanti la tecnica del patchworking, ovvero la realizzazione di manufatti (coperte e molto altro) attraverso l'unione, tramite cucitura, di diverse parti di tessuto, generalmente ma non esclusivamente di cotone, al fine di ottenere un oggetto per la persona o la casa, con motivi geometrici o meno. Sono circa 12 le socie, tutte rigorosamente donne, che da alcuni anni stanno portando avanti questa attività, che abbina al piacere di cimentarsi in una vera e propria arte della creazione artistica, anche l'importanza di stare insieme, socializzare, condividere un progetto. Ora questa attività diventa una mostra, visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 23.

“Il nostro scopo – dicono le socie di Grosseto patch & quilt – è arricchire la conoscenza di questa bellissima arte e far appassionare altre persone, per condividere non solo la tecnica di cucito, ma anche momenti di vita”. Quella alle Casette cinquecentesche è la vera e propria mostra di debutto dell'associazione. Accanto a questa iniziativa le socie hanno lanciato anche una lotteria, che mette a primo premio una bellissima trapunta (quilt) realizza insieme da tutte le aderenti all'associazione. L'estrazione del biglietto vincente avrà luogo il 20 settembre. Quanto ricavato sarà devoluto all'associazione La farfalla.



