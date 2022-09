Chiusure invernali, la Giunta ha incontrato il Cnn e le associazioni di categoria

Massa Marittima: Si è svolto nei giorni scorsi un primo incontro tra la Giunta comunale di Massa Marittima, il presidente del Centro commerciale Naturale e alcuni membri dell’associazione, e i referenti delle associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, convocate dal sindaco Marcello Giuntini e dall’assessore alle attività produttive Grazia Gucci, per affrontare insieme, l’annosa questione della chiusura invernale prolungata di attività della ristorazione.





Storicamente, infatti, nei mesi invernali, Massa Marittima soffre la chiusura della maggior parte degli esercizi pubblici del centro storico. Sono aperti i negozi, ma i bar e i ristoranti tengono abbassate le saracinesche per lunghi periodi, generando un’insufficienza di servizi. Un problema che è comune ad alcune delle più belle località turistiche d’Italia, che vanno a due velocità: sono piene di vita in estate e si spengono completamente d’inverno.

“Massa Marittima è una città d’arte - afferma il sindaco Marcello Giuntini – ha un territorio che offre infinite possibilità per praticare l’attività sportiva all’aperto, anche nei mesi più freddi. Basti pensare ai sentieri per le escursioni o al circuito della bici. Abbiamo i musei, che sono un elemento di richiamo per i visitatori di ogni età e per le famiglie. C’è quindi del potenziale per allungare la stagione turistica, ampliando anche l’offerta degli eventi invernali, organizzati in collaborazione con le associazioni locali. Ma per fare questo e per garantire un’adeguata accoglienza, manca un tassello fondamentale. Non possiamo permetterci durante la cosiddetta bassa stagione di organizzare iniziative di richiamo per i turisti, che poi arrivano a Massa Marittima e trovano la sgradevole sorpresa di non potersi fermare a pranzo o a cena e neppure di potersi prendere un semplice caffè. Siamo consapevoli che la questione delle aperture invernali è complessa per i titolari delle attività e che il periodo è particolarmente difficile dovendo affrontare anche il caro energia, ma crediamo che collaborando tutti, possiamo riuscire a migliorare. Durante l’incontro c’è stata piena disponibilità e condivisione di intenti da parte delle associazioni di categoria e del Centro commerciale naturale”.

A questo primo incontro, ne seguiranno altri: “E’ solo l’inizio di un percorso – aggiunge l’assessore comunale Grazia Gucci – che vogliamo portare avanti coinvolgendo in modo attivo tutti gli attori interessati, fino ad arrivare ad un risultato concreto. Ma per riuscirci veramente dobbiamo crederci tutti, per il bene di Massa Marittima. Sarebbe importante dare un primo segnale di cambiamento già da questo inverno, durante il periodo degli eventi natalizi, che richiamano ogni anno a Massa Marittima tanti visitatori.”