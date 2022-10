Attualità Chiusura della biblioteca della Ghisa per la giornata di Lunedì 31 ottobre 22 ottobre 2022

Redazione Follonica: Lunedì 31 ottobre la biblioteca della Ghisa di Follonica resterà chiusa per il ponte del 1 novembre. Da mercoledì la biblioteca riaprirà con il solito orario, dalle 8 alle 12.50 e dalle 14 alle 19. Il sabato dalle 9.15 alle 12.45.

