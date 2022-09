Chiuso il ponte del Vallino: il Comune ha emesso l'ordinanza

Follonica: Nei prossimi giorni il Consorzio di Bonifica si occuperà della demolizione del ponte. Per permettere l'attraversamento del ponte verrà installato un passaggio alternativo, per poi realizzare in tempi rapidi il progetto definitivo del nuovo ponte



Il Comune di Follonica ha emesso un'ordinanza per chiudere il ponte del Vallino, nella campagna di Cannavota, per rischio di crollo imminente. La strada in questione non è pubblica ma, a causa delle cattive condizioni della struttura, si è venuto a creare un problema di sicurezza, che si è aggravato dopo le forti piogge di sabato scorso. La chiusura è stata indispensabile anche alla luce delle previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, caratterizzati da pioggia. Per il momento il passaggio è solo pedonale, lungo l'argine. Nei prossimi giorni, nel più breve tempo possibile, il Consorzio di Bonifica si occuperà della demolizione del ponte e successivamente alla messa in opera di un passaggio provvisorio prima del rifacimento definitivo.