"Chess on the beach 2022". Tornano gli scacchi a Marina di Grosseto

Redazione Marina di Grosseto: Tornano gli scacchi a Marina di Grosseto. Dopo la pausa forzata dalla pandemia, torna il campionato di scacchi promozionale itinerante organizzato dalla ASD Mattoallaprossima, che partirà dal 16 Giugno e si concluderà ad inizio settembre toccando 7 stabilimenti balneari di Marina di Grosseto.

Nel 2019 l'evento vide la partecipazione di oltre 40 giocatori provenienti non solo dalla nostra penisola, ma anche giocatori statunitensi, russi, austriaci e tedeschi. L'evento è aperto a chiunque: esperti, semplici appassionati o curiosi di cimentarsi nello sport della mente. Durante l'evento oltre ai premi per i più forti, verranno estratti dei gadget per permettere anche ai meno esperti, di vincere qualche simpatico premio. Per ulteriori info e regolamento www.mattoallaprossima.it

