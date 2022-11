Sabato 12 novembre - P.za Mazzini - Civitella Marittima



Civitella Marittima: “Certe Notti con Luciano - Io, Ligabue ed Altre Storie” lo spettacolo di teatro canzone scritto e diretto da Felice Panico sarà l'evento di apertura della Festa del Buco Unto 2022 – XV edizione a Civitella Marittima GR, in scena sabato 12 novembre alle ore 17,00 in piazza Mazzini, 1.





Una piccola città di provincia, un ragazzino alle prese con il primo strumento musicale, l'adolescenza che incalza (...certe notti son proprio quel vizio che non voglio smettere smettere mai...) amori e amicizie, l'università, il transito all'età adulta (...finchè il polso cammina facciamo mattina tenendoci su coi sogni di rock 'n roll …), le possibilità che si aprono, come la vita, come il futuro in un'altra città.

A far da sfondo, immancabile colonna sonora della vita dell'autore, i brani di Luciano Ligabue che sul palco si fondono - eseguiti rigorosamente dal vivo - con i racconti divertenti e a volte agrodolci che segnano la piccola storia personale ma anche i cambiamenti generazionali del nostro Paese degli ultimi venticinque anni.

Lo spettacolo va in scena sabato 12 novembre in versione duo unplugged. In scena assieme all'autore e interprete Felice Panico (voce e chitarra) il chitarrista Davide Tammaro. Ingresso gratuito.

«Le canzoni - commenta il regista Felice Panico - fanno e disfano la vita di un cantante, ma fanno e disfano soprattutto la vita delle persone. Per come sono capaci di entrare dentro di noi. Di trasformarsi nei pezzi di specchio in cui giorno dopo giorno ci guardiamo cambiare. Badate bene, pezzi di specchio, scaglie di vetro riflettente, tagliente e fragile. Grazie ed esse ci ritroviamo e se abbiamo il coraggio di toccarle davvero ci feriamo, versiamo sangue, perchè niente come una canzone sa riesumare i nostri ricordi, compresi quelli che abbiamo cercato di rimuovere, ma che nell' attimo di un verso o di un accordo ritornano per presentarci il conto. Ma sono belle le ferite provocate dalle canzoni, sono le uniche ferite che, pensateci, lasciamo consapevolmente aperte. Perdiamo sangue, ma facciamo posto a sangue nuovo; quello che ci serve per rinascere, per ricominciare. Il mio pezzo di specchio si chiama Luciano Ligabue. L' ho ascoltato per la prima volta a tredici anni e da allora non mi ha abbandonato mai, anzi, l' ho voluto tenere talmente stretto a me da imparare a suonare la chitarra per cantare le sue canzoni, per renderle la mia gioia sfrenata, il mio decodificatore della realtà, ritrovando continuamente in esse il racconto della mia vita, la sua spiegazione e la sua nemesi. Può sembrare infantile, lo so. Può sembrare ingenuo. E allora proprio per questo ho scritto “Certe Notti Con Luciano”. Per non sembrare l' ennesimo fanatico un po' squilibrato. Perchè il delirio del fan trovasse equilibrio nel racconto di un uomo che vuole prendervi per mano e provare a convincervi che la sua passione può essere anche la vostra, che tutti noi abbiamo qualche canzone che fa e disfa la nostra vita, il nostro pezzo di specchio pronto a graffiarci un po', ma non preoccupatevi. Sono ferite che non fanno male».





Felice Panico nasce a Napoli il 04/07/1981. Nel 1999 si trasferisce a Roma dove nel 2004 si laurea in Saperi e Tecniche dello Spettacolo presso l’Università “La Sapienza”.

È' regista, autore ed attore di teatro. Dal 2010 al 2020 è direttore artistico e regista del laboratorio teatrale per allievi attori under 30 promosso dall' Ente Teatro Pubblico Campano.

Nel 2013 vince il premio “Carlo Feltrinelli-Il Razzismo E' Una Brutta Storia (sezione teatro)” con lo spettacolo Vai, Vivi e Diventa.

Sempre nel 2013 pubblica con Caracò Editore il libro di racconti Terzo Tempo – Quindici Storie di Sport. Ha collaborato, fra gli altri, con Marco Baliani, Roberto Andò, Giancarlo Sepe, Piero Maccarinelli, Giuseppe Bertolucci, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi e Giampiero Solari.

Nel 2015 ha firmato la regia dello spettacolo The Open Game prodotto dal Teatro Stabile di Napoli.

Nel 2017 è finalista di “Fantasio – Festival Internazionale di Regia” a Trento.

Dal 2016 al 2019 è assistente del maestro Maurizio Scaparro.

Nel 2018 esce il terzo libro, C'è Mancato Poco pubblicato da Fefè Editore.

A dicembre 2019 la giuria del Franco Cuomo International Award gli conferisce il premio sezione Giovani per il Teatro.

Nel 2020 collabora con Ferzan Ozpetek alla trasposizione teatrale di Mine Vaganti, collaborazione che prosegue nel 2021 con la serie tv "Le Fate ignoranti".

Il 2022 si apre con lo spettacolo L'Hai visto Maradona? nella rassegna Il Teatro Cerca Casa diretta da Manlio Santanelli.

A Febbraio 2022 esce il romanzo Speciale, pubblicato dalla Porto Seguro editore.

Nell'estate 2022 è in scena con la Compagnia Accademia Magna Graecia negli spettacoli "Le lacrime di Pericle" e "Medea" da Euripide in poi.