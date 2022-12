Attualità Cena auguri Natale del Sindacato FSP Polizia di Stato, presente anche On. Giorgianni 13 dicembre 2022

Siena: L’onorevole Letizia Giorgianni – componente della V commissione bilancio e tesoro della Camera dei Deputati - ha partecipato ieri sera alla cena degli auguri di Natale organizzata dal Sindacato FSP Polizia di Stato senese presso il centralissimo ristorante San Desiderio. In una folta cornice di uomini e donne della Polizia di Stato, davanti a circa 80 presenti, l’onorevole Giorgianni, nel corso del suo intervento augurale, ha affermato la sua vicinanza e quella del suo schieramento politico agli operatori della sicurezza preannunciando il suo impegno affinchè siano approvati gli emendamenti che riguardano il comparto sicurezza nella prossima legge di bilancio: dagli scorrimenti delle graduatorie esistenti, alle nuove assunzioni ed alle varie tutele di cui gli operatori di polizia hanno assolutamente bisogno per continuare a difendere le libertà di tutti. "Un messaggio augurale di cui avevamo assolutamente bisogno – interviene il segretario Mauro Marruganti – in un momento di particolare crisi con lo spettro di gravi tensioni sociali che potrebbero trovare sfogo in aggressioni e violenze contro le forze di polizia impiegate nei servizi di ordine pubblico oltre a quelli di contrasto della criminalità. La vicinanza della politica – conclude la nota – nelle vicende degli operatori della sicurezza è un dato assolutamente importante che fa sentire meno orfani delle istituzioni gli uomini e le donne della Polizia di Stato".

