Cedole librarie online: ecco come fare

Attivo il servizio sul sito del Comune di Scarlino per i libri delle scuole primarie.



Scarlino: L’Amministrazione comunale di Scarlino ha attivato anche per l’anno scolastico 2022/2023 il servizio online per la compilazione delle cedole librarie per la scuola primaria.

I genitori possono compilare le schede sul sito internet del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it), entrando nella sezione “Servizi online”, cliccando su “Cedole librarie” e seguendo le istruzioni. Per avere accesso al servizio occorre avere lo Spid. Il nuovo sistema permette di evitare sprechi di carta e i passaggi burocratici necessari sia per la scuola che per le librerie, a beneficio di un risparmio di tempo non solo per il Comune e la direzione scolastica, ma anche per le famiglie che potranno comodamente da casa provvedere alla compilazione della cedola.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio associato Pubblica istruzione al numero 0566 38529 (Carla Brunese) o inviare una mail all’indirizzo c.brunese@comune.scarlino.gr.it.