castiglionesummertime. Ecco il cartellone degli eventi estivi 2022

Castiglione della Pescaia: Dal Museo Casa Rossa Ximenes, l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha lanciato il calendario degli eventi estivi con il preciso obbiettivo di garantire opportunità di intrattenimento per la cittadinanza ed i turisti che anche in questo 2022 sceglieranno la cittadina balneare come meta delle loro vacanze.



«Sono molto soddisfatta – ha detto la sindaca Elena Nappi, che segue in prima persona l’assessorato alla Cultura – di questa offerta dove spaziamo su molteplici tematiche, tutte ideate per far crescere le eccellenze presenti nelle nostre mete culturali e turistiche».

«Presentiamo appuntamenti - anticipa la prima cittadina castiglionese – dove emerge per prima cosa la nostra identità, ma al contempo siamo stati capaci di tracciare un percorso di arricchimento, come dimostra il calendario di eventi veramente multiformi, che permetterà a Castiglione della Pescaia di consolidare il proprio ruolo di località dove le presenza turistiche sono al top in Toscana».

Il cartellone dell’estate di quest’anno è ricco di appuntamenti e di opportunità da vivere sia nel capoluogo che nelle zone più visitate delle frazioni.

«Continua con successo – afferma Isabelle Mariani, consigliera comunale delegata allo sport - l’intensa attività del Golf club di Punta Ala sul prestigioso green, ma anche lo Yacht club della frazione puntalina ha in programma regate di prestigio, disciplina sportiva che porterà a confrontarsi imbarcazioni di diverso tipo anche nelle acque antistante il porto di Castiglione della Pescaia, grazie a manifestazione organizzate sia dal Club velico, che dal Circolo Amici della Vela. Inoltre, il Circolo tennis organizza a fine giugno un importante torneo nazionale riservato ai giornalisti e sono previste altre gare di ciclismo durante tutto il periodo estivo»

«Spettacoli pirotecnici– rivela l’assessora al turismo Susanna Lorenzini – si terranno sia a Punta Ala che nel capoluogo durante il mese di agosto e chiuderanno la stagione estiva ad ottobre e nei prossimi giorni sarà on line sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina ufficiale del social Facebook tutto il calendario degli eventi estivi. Daremo così modo di programmare gli appuntamenti ai quali partecipare che si susseguiranno nelle più belle location castiglionesi tra il mare, la natura, la cultura, l’enogastronomia e lo sport».

«Abbiamo in programma nelle serate estive – dice la sindaca – tante presentazione di libri, prenderà il via domenica 19 giugno il primo Festival della Musica di Mare e non mancheranno escursioni e visite guidate. Il 1° di luglio è prevista l’inaugurazione della mostra evento al Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, il 15 luglio i giovani musicisti dell’Accademia Solti si esibiranno nella piazza che porta il nome del direttore d’orchestra ungherese e sul palco di piazza Orto del Lilli lunedì 25 luglio saliranno i “Musica da Ripostiglio”un gruppo musicale pop-swing nato a Grosseto».

Tornano i lunedì con “La Lettrice” i martedì al chiaro di luna al Museo Casa Rossa Ximenes e “Cose di spettacolo” si sdoppierà, andando a proporre una novità, oltre all’apprezzata e attesa rassegna teatrale, sono previsti anche spettacoli per bambini. In piazza Orto del Lilli farà tappa sia “Dilettando” che Miss Italia. Gli itinerari del Barbarossa daranno l’opportunità di conoscere il territorio e proseguiranno le inaugurazioni nei punti più caratteristici del territorio della Biennale dello scarto a cura di Rodolfo Lacquaniti, Il Grey cat farà tappa durante il mese di agosto sia a Vetulonia che nel capoluogo e non mancheranno nel cartellone estivo anche serate dedicate al ballo.

«L’estate castiglionese – rivela Nappi – conferma la presenza dell’Orchestra città di Grosseto, prosegue anche la sinergia con “Cinema di Mare” e quest’anno aumentano gli appuntamenti con il “Salotto di Italo Calvino”, che vedrà assieme alla sottoscritta dall’8 al 19 settembre, nel giardino della biblioteca con la presenza di autori locali e di scrittori affermati a livello nazionale».